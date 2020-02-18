Roshen подала жалобу в Верховный суд по делу об уплате миллионных налогов
Верховный суд России может рассмотреть жалобу кондитерской корпорации Roshen на решение Арбитражного суда Центрального округа, который не удовлетворил кассационную жалобу на решения Арбитражного суда Липецкой области и Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавших законными налоговые начисления липецкой фабрике корпорации на сумму более 361,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская, ее цитирует ТАСС.
Налоги, пени и штрафы были начислены липецкой фабрике Roshen в 2015 году.
По словам Семенской, Верховный суд зарегистрировал жалобу Roshen, и, если он будет ее рассматривать, в Арбитражный суд Липецкой области поступит запрос на предоставление дела.
В июне 2015 года решением межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы липецкой фабрике были доначислены НДС (285,9 млн руб.), пени (26,2 млн руб.) и штрафы (49,4 млн руб.).
В октябре 2015 года Roshen обратилась в Арбитражный суд Липецкой области для того, чтобы оспорить законность решения межрайонной инспекции. В апреле 2019 года суд отказал в удовлетворении требований корпорации, а в июле 2019 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.