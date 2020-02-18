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Roshen подала жалобу в Верховный суд по делу об уплате миллионных налогов

Налоги и штрафы в размере 361,5 млн руб. были начислены липецкой фабрике Roshen в 2015 году. Корпорация Roshen уже неоднократно оспаривала решение о начислении в судах России
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Верховный суд России может рассмотреть жалобу кондитерской корпорации Roshen на решение Арбитражного суда Центрального округа, который не удовлетворил кассационную жалобу на решения Арбитражного суда Липецкой области и Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавших законными налоговые начисления липецкой фабрике корпорации на сумму более 361,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская, ее цитирует ТАСС.

Налоги, пени и штрафы были начислены липецкой фабрике Roshen в 2015 году.

По словам Семенской, Верховный суд зарегистрировал жалобу Roshen, и, если он будет ее рассматривать, в Арбитражный суд Липецкой области поступит запрос на предоставление дела.

В июне 2015 года решением межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы липецкой фабрике были доначислены НДС (285,9 млн руб.), пени (26,2 млн руб.) и штрафы (49,4 млн руб.).

В октябре 2015 года Roshen обратилась в Арбитражный суд Липецкой области для того, чтобы оспорить законность решения межрайонной инспекции. В апреле 2019 года суд отказал в удовлетворении требований корпорации, а в июле 2019 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

В сентябре Roshen подала кассационную жалобу на решение Девятнадцатого суда, но Арбитражный суд Центрального округа оставил ранее вынесенное решение без изменений.

Корпорация Roshen принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко и является крупнейшим производителем кондитерских изделий на Украине. В 2015 году против руководства компании в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. В настоящее время липецкая фабрика не работает, производство остановлено.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Roshen, жалоба, Верховный суд
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