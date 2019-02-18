ВТБ не смог оспорить процедуру продажи виллы экс-владельца ТагАЗа

ВТБ, основной кредитор экс-владельца ТагАЗа Михаила Парамонова, не смог оспорить в суде Ростова-на-Дону процедуру продажи его виллы под Парижем стоимостью более €2 млн. Теперь банк может обратиться в французские суды

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Борьба за виллу

Арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону отклонил апелляцию банка ВТБ, который оспаривал положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества бывшего владельца Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ) Михаила Парамонова, об этом говорится в картотеке арбитражного суда. ВТБ — крупнейший кредитор бизнесмена (сумма долга — 7,26 млрд руб.), его апелляцию отклонили в пятницу, 15 февраля.

Парамонов был признан банкротом в сентябре 2016 года, тогда же была введена процедура реализации его имущества. Финансовым управляющим имущества бизнесмена стала Ольга Белозерова, член некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард». Кроме ВТБ крупными кредиторами экс-владельца ТагАЗа являются Сбербанк (4,3 млрд руб.), Газпромбанк (2,9 млрд руб.) и Росбанк (1,6 млрд руб.), общий размер требований — около 19 млрд руб.

Арбитражный суд Ростовской области утвердил положение о продаже зарубежного имущества Парамонова в пользу всех кредиторов еще 5 декабря 2018 года, это определение суда оспаривал ВТБ. Постановление апелляционного суда вступает в силу с момента его принятия — 15 февраля, а с ним — и процедура продажи имущества бизнесмена. Но ВТБ может обжаловать решение в течение месяца, следует из документов суда. Представитель ВТБ не стал это комментировать. С Парамоновым связаться не удалось.