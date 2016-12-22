Компания Магомедова и Брэнсона создаст сверхскоростной поезд для Индии

Проект сверхскоростного поезда между индийскими городами Пуна и Мумбаи будет создавать компания Virgin Hyperloop One, инвесторами которой выступают миллиардеры Ричард Брэнсон и Зиявудин Магомедов

Фото: Virgin Hyperloop One

Компания Virgin Hyperloop One, инвесторами которой выступают миллиардеры Ричард Брэнсон и Зиявудин Магомедов, договорилась о разработке проекта сверхскоростного поезда между индийскими городами Пуна и Мумбаи. Это первый проект после тестирования технологии.

Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье, 18 февраля, между VHO и Управлением развития городского округа Пуна в Мумбаи на инвестиционном форуме Magneric Maharashtra, передает корреспондент РБК.

ТЭО должно быть разработано в течение полугода. После его утверждения VHO также получит право подать заявку на непосредственное строительство трассы (общая протяженность 136 км), которое будет разделено на два этапа: создание тестового 10-километрового участка и прокладка основной части маршрута. Завершить этапы планируется в 2021 и 2024–2025 годах соответственно. Стоимость проектировки — $5 млн, стоимость строительства первого 10-километрового участка оценивается в $300 млн. При этом Магомедов уточнил РБК, что сроки строительства могут быть сокращены после завершения проектировки.

Договоренность о строительстве первого Hyperloop после тестирования была достигнута на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина в рамках ПМЭФ-2017.

Что такое Hyperloop Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop придумал глава SpaceX Илон Маск, однако сам воплощать его в жизнь не стал, а лишь выложил в открытый доступ расчеты по созданию транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Таким образом, поезд сможет преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут. Проектом Маска заинтересовался, в частности, стартап Hyperloop One, который начал развивать его в 2014 году. Основным инвестором стал венчурный капиталист Шервин Пишевар, позже в проект вложил $50 млн владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов​. Стоимость Hyperloop One, согласно источникам издания Recode, по итогам последнего раунда финансирования ($85 млн), состоявшегося в сентябре, оценивается в $700 млн. Всего в компанию уже вложили $245 млн. Фото: Virgin Hyperloop One

Как пояснял осенью в интервью РБК Магомедов, бизнес-модель VHO предполагает, что компания далеко не везде будет инвестором и оператором строительства. «Модель компании — IP-провайдер (intellectual property). Иными словами, она будет продавать права на использование своих запатентованных технологических решений, — рассказывал бизнесмен. — VHO может участвовать в фактическом строительстве, но я полагаю, что базово это будет внешний инвестор, где-то это может быть государство. То есть это будут и b2g-, и b2b-проекты».

Обладателем эксклюзивных прав на внедрение технологии Hyperloop на территории России, СНГ и Евразии является дочерняя компания группы «Сумма» — Hyperloop Eurasia.