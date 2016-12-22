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Авиакомпании пожаловались в Росавиацию на проблему с оплатой метеосводок
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Авиакомпании пожаловались в Росавиацию на проблему с оплатой метеосводок
Бизнес, 18 янв, 17:19
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Авиакомпании пожаловались в Росавиацию на проблему с оплатой метеосводок
Авиакомпании попросили Росавиацию прояснить, кому они должны платить за метеосводки. Несмотря на расторжение «Аэрофлотом» контракта с Росгидрометом, вопрос предоставления информации о погоде остался нерешенным
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, включает 24 авиакомпании и авиапредприятия) направила два письма руководителям Росавиации и Росгидромета Александру Нерадько и Максиму Яковенко, в которых попросила проинформировать о действиях «по урегулированию конфликтных вопросов» предоставления метеоинформации для авиакомпаний. Письма подписал президент АЭВТ Владимир Тасун, они были отправлены в среду, 17 января (опубликованы на сайте ассоциации).

До конца марта 2017 года российские авиакомпании должны были платить метеорологический сбор организациям Росгидромета — за подготовку и предоставление сводок экипажам судов. Но с марта 2017 года, после вступления в силу приказа Минтранса №34, плату за метеоинформацию включили в аэронавигационные сборы, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Из-за того что ГК по ОрВД не заключила договор со структурой Росгидромета, авиакомпании были вынуждены продолжить работать с Росгидрометом или закупать информацию в международных банках данных.

В июле вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, поручил главам Минприроды, Минтранса и ФАС «срочно» урегулировать ситуацию с обеспечением гражданской авиации метеоинформацией. Но, как следует из писем Тасуна, проблема до сих пор не урегулирована.

«Аэрофлот» без Росгидромета

В середине июля «Ведомости» сообщили, что авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» из-за проблем с получением метеоинформации могут прекратить выполнение части рейсов. ​Тогда «дочка» Росгидромета — «Авиаметтелеком Росгидромета» — перестала предоставлять авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen) метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов, из-за того что услуги не оплачивались. Формально платить должна была ГК по ОрВД, но структура Росгидромета требовала денег с перевозчиков, потому что не получала денег от госкорпорации. Но в итоге проблема была урегулирована.

А 21 ноября группа «Аэрофлот» уведомила Росавиацию о расторжении договора с организациями Росгидромета на предоставление метеорологической информации.​ В свою очередь, Росгидромет предупредил перевозчика, что это решение может угрожать безопасности его пассажиров. Спустя две недели, 4 декабря, стало известно, что правительство поручило «Аэрофлоту» продлить действие договоров на метеорологическое обслуживание со структурами Росгидромета до 1 января 2018 года.

Представитель Росавиации подтвердил РБК получение письма Тасуна, отказавшись от дальнейших комментариев. В пресс-службах Росгидромета и Минприроды (курирует Росгидромет) перенаправили запрос РБК в Минтранс. Минтранс до сих пор не предоставил нормативные документы, передал РБК через пресс-службу глава Росгидромета Максим Яковенко. Ранее в интервью «Коммерсанту» он говорил, что тариф, по которому ГК по ОрВД будет закупать метеоинформацию у Росгидоромета, должна согласовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В пресс-службе ФАС РБК заявили, что служба не регулирует услугу по предоставлению метеоинформации. А заявление о необходимости пересмотра тарифов за аэронавигационное обслуживание, в которые должна включаться плата за метеоинформацию, в ФАС не поступало, добавил представитель ведомства.

Представитель Дворковича сообщила РБК, что Минтранс направил обращение о продлении ранее действующей схемы, когда метеосводки компаниям предоставлял Росгидромет, еще на три месяца. На первый квартал 2018 года авиакомпании заключили договоры с Росгидрометом, пояснила она. «В настоящее время подведомственная структура Росгидромета должна заключить договор с Госкорпорацией по ОрВД для обеспечения бесперебойного финансирования указанных работ», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса. Почему договор до сих пор не заключен, в ведомстве не уточнили.

В ГК по ОрВД не ответили на запрос РБК.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: авиакомпании , Росавиация , Росгидромет , метеопрогноз
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