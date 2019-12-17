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Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
Агрегатор фитнес-услуг OneFit, накопивший долги и перед клиентами, и перед партнерами, запустил процедуру собственного банкротства. Покупатели абонементов OneFit обсуждают в социальных сетях возможность коллективного иска
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. У компании отсутствует собственный капитал, указано в базе СПАРК. По состоянию на 16 декабря Федеральная налоговая служба заблокировала по два счета ООО в филиале «Центральный» в ВТБ, а также в Минбанке.

В 2019 году в арбитражных судах к «Купипасс» было зарегистрировано 19 исков, большая часть из них от контрагентов с требованием вернуть задолженности. В частности, с OneFit судились бассейн «Чайка» и спортивный центр «Лужники». Совокупный объем претензий по искам, в которых «Купипасс» выступает ответчиком, составляет 4,7 млн руб.

В Instagram клиенты OneFit обсуждают возможность подачи коллективного иска к компании: у многих еще действует абонемент, но воспользоваться им невозможно, а связи с представителями агрегатора нет.

Основатель OneFit Александр Кизьяков, выходец из компании — агрегатора скидок «КупиКупон», вместе с партнерами запустил сервис в 2016 году. Как ранее рассказывала руководитель проекта Мария Лифарь, сервис разрабатывался около года, на него ушло около 10 млн руб. собственных средств, а его ядром стала база фитнес-клубов и спортивных студий «КупиКупон». Основатель этого сервиса Комил Рузаев был одним из первых инвесторов проекта, а летом 2016 года стартап сообщил, что привлек $1 млн от российского фонда BG Invest. Эти средства компания планировала вложить в развитие за пределами столицы, планы касались выхода в Санкт-Петербург, Сочи и другие города-миллионники.

Сейчас крупнейшими совладельцами ООО «Купипасс», по информации ЕГРЮЛ, являются Александр Кизьяков (30,5%), Сергей Еремин (30%) и Владимир Горбунов (23,8%). В 2018 году чистый убыток «Купипасс» по РСБУ достиг 27,8 млн руб. при выручке 19,9 млн руб. В 2017 году компания единственный раз зафиксировала чистую прибыль — 498 тыс. руб. при выручке 6,6 млн руб.

Кизьяков и Лифарь не ответили на запросы РБК в социальных сетях. Рузаев сообщил, что уже несколько лет не имеет отношения к сервису, и от комментариев отказался.

Как работают и на чем зарабатывают агрегаторы фитнес-услуг, какие ошибки, по мнению конкурента, допустил OneFit и как развивается российская фитнес-индустрия, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: фитнес
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