ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,98 66,22 EUR Нал. 75,97 75,19 USD Бирж. 66,54 -0,22 EUR Бирж. 75,46 -0,01 USD ЦБ. 66,62 +0,19 EUR ЦБ. 75,38 -0,01 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3502,60 +146,60 IMOEX 2376,05 +0,44% RTSI 1124,86 +0,75% Brent 61,11 +0,78% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
Один из ведущих онлайн-ретейлеров подешевел на £1 млрд из-за спада продаж
Лента новостей
Минобороны перебросит в Крым с Кубани более 10 истребителей 15:34, Политика Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты 15:34, Экономика Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 15:21, РБК и Porsche МГУ попал в «алмазную лигу» международного рейтинга по социальным наукам 15:08, Общество Volkswagen отозвал 4,3 тыс. машин в России из-за эстетической подсветки 15:00, Технологии и медиа Власти Москвы не исключили пересмотра проекта по перестройке киноцентра 14:59, Общество Bitcoin подешевел на 84% за год: Bitcoin Cash практически обесценился 14:56, Крипто Один из ведущих онлайн-ретейлеров подешевел на £1 млрд из-за спада продаж 14:55, Бизнес Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 14:55, РБК и EXMO Появилось видео обрушения кровли производственного здания в Дзержинском 14:55, Общество На службе в Стамбуле впервые упомянули митрополита всея Украины Епифания 14:45, Общество Песков прокомментировал решение по участию бизнесменов из России в Давосе 14:31, Политика Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 14:30, РБК и «Билайн» Бизнес Определились все пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов 14:26, Спорт Кремль посчитал очевидными проявления неонацизма в политике Украины 14:24, Политика Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года 14:23, Общество Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 14:04, РБК и Путешествие в Рождество Похороны Bitcoin и рынок за $100 млрд: главное из мира криптовалют 13:57, Крипто В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs 13:56, Финансы В Кремле опровергли обсуждение объединения России и Белоруссии 13:55, Политика Песков заявил о «перемешанном с политикой» церковном конфликте на Украине 13:48, Политика Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года 13:43, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:37, РБК и Белая Дача В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков 13:35, Политика Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек 13:28, Бизнес Россия во второй раз внесет в ООН резолюцию о сохранении ДРСМД 13:28, Политика
Один из ведущих онлайн-ретейлеров подешевел на £1 млрд из-за спада продаж
Бизнес, 14:55
0
Один из ведущих онлайн-ретейлеров подешевел на £1 млрд из-за спада продаж
Резкое сокращение продаж вынудило Asos ухудшить прогноз на финансовый год. В результате акции ретейлера на Лондонской бирже подешевели более чем на 40%, что уже назвали кошмаром перед Рождеством
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Торги акциями онлайн-продавца одежды и обуви Asos на Лондонской бирже открылись 17 декабря обвалом котировок. После выхода отчета компании об ухудшении ее показателей в финансовом квартале, закончившемся 30 ноября, стоимость бумаг Asos рухнула более чем на треть — с £41,86 до £27,21 за акцию. Обвал котировок продолжился, и на минимуме стоимость акций Asos упала до отметки ​£23,77, что на 43% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В результате рыночная капитализация Asos сократилась сразу более чем на £1,4 млрд — с £3,51 млрд (по данным на 14 декабря) до £2,1 млрд.

В опубликованном в понедельник отчете Asos отмечается, что продажи компании в ноябре 2018 года оказались гораздо хуже ожидаемых, что вынудило руководство Asos ухудшить прогноз на финансовый год в целом.

Черный день календаря: кто заработал на «пятничном» ажиотаже
Бизнес

​«В то время как продажи в сентябре и октябре в целом соответствовали нашим ожиданиям, ноябрь, крайне важный для нас месяц, оказался значительно хуже ожиданий. Экономическая неопределенность на многих наших основных рынках наряду с ослаблением уверенности потребителей привели к тому, что рост продаж одежды в интернете оказался наименьшим за последние годы», — отмечается в отчете компании.

Согласно обновленной версии прогноза, общая выручка Asos в текущем финансовом году (закончится в августе 2019 года) вырастет лишь на 15%, тогда как ранее прогнозировался рост на 20–25%.

Bloomberg отмечает, что обвал котировок Asos на фоне неутешительного начала рождественских распродаж оказался сильнейшим за 4,5 года, что свидетельствует о масштабном ухудшении ситуации в британском ретейле, охватывающем не только офлайн-, но и онлайн-сегменты. Эксперты Bloomberg напоминают, что на прошлой неделе о «невообразимо плохих» продажах в ноябре заявил глава группы Sports Direct International Майк Эшли, после чего котировки акций компании упали почти на 15%.

В понедельник, 17 декабря, акции Sports Direct International подешевели еще примерно на 2%, существенный спад показали и акции других ретейлеров — Marks & Spencer (минус 4,66%), Next (минус 8,5%), Debenhams (минус 10,8%) и так далее. Компания Boohoo Group, чьи бумаги на фоне обвала акций Asos подешевели сразу на 20%, вынуждена была выпустить заявление, заверяя инвесторов, что уровень ее продаж остается высоким и вполне соответствует ожиданиям. После этого стоимость бумаг Boohoo несколько выросла, однако осталась примерно на 10% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

В то же время Bloomberg отмечает, что ухудшение показателей Asos, выгодно отличающегося от других британских ретейлеров наличием большого числа молодых и оптимистично настроенных клиентов, может означать, что другим придется еще хуже.

«Если уж Asos жалуется на тяжелые времена, то другие сети ждут еще более печальные праздники», — отмечает автор опубликованной Bloomberg статьи, по словам которого случившееся — это не​ что иное, как «кошмар перед Рождеством».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Asos
Главное
Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек Бизнес
Материалы по теме
Прошедшая «черная пятница» стала рекордной по онлайн-продажам в США Бизнес
Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter