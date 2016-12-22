Один из ведущих онлайн-ретейлеров подешевел на £1 млрд из-за спада продаж

Резкое сокращение продаж вынудило Asos ухудшить прогноз на финансовый год. В результате акции ретейлера на Лондонской бирже подешевели более чем на 40%, что уже назвали кошмаром перед Рождеством

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Торги акциями онлайн-продавца одежды и обуви Asos на Лондонской бирже открылись 17 декабря обвалом котировок. После выхода отчета компании об ухудшении ее показателей в финансовом квартале, закончившемся 30 ноября, стоимость бумаг Asos рухнула более чем на треть — с £41,86 до £27,21 за акцию. Обвал котировок продолжился, и на минимуме стоимость акций Asos упала до отметки ​£23,77, что на 43% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В результате рыночная капитализация Asos сократилась сразу более чем на £1,4 млрд — с £3,51 млрд (по данным на 14 декабря) до £2,1 млрд.

В опубликованном в понедельник отчете Asos отмечается, что продажи компании в ноябре 2018 года оказались гораздо хуже ожидаемых, что вынудило руководство Asos ухудшить прогноз на финансовый год в целом.

​«В то время как продажи в сентябре и октябре в целом соответствовали нашим ожиданиям, ноябрь, крайне важный для нас месяц, оказался значительно хуже ожиданий. Экономическая неопределенность на многих наших основных рынках наряду с ослаблением уверенности потребителей привели к тому, что рост продаж одежды в интернете оказался наименьшим за последние годы», — отмечается в отчете компании.

Согласно обновленной версии прогноза, общая выручка Asos в текущем финансовом году (закончится в августе 2019 года) вырастет лишь на 15%, тогда как ранее прогнозировался рост на 20–25%.

Bloomberg отмечает, что обвал котировок Asos на фоне неутешительного начала рождественских распродаж оказался сильнейшим за 4,5 года, что свидетельствует о масштабном ухудшении ситуации в британском ретейле, охватывающем не только офлайн-, но и онлайн-сегменты. Эксперты Bloomberg напоминают, что на прошлой неделе о «невообразимо плохих» продажах в ноябре заявил глава группы Sports Direct International Майк Эшли, после чего котировки акций компании упали почти на 15%.

В понедельник, 17 декабря, акции Sports Direct International подешевели еще примерно на 2%, существенный спад показали и акции других ретейлеров — Marks & Spencer (минус 4,66%), Next (минус 8,5%), Debenhams (минус 10,8%) и так далее. Компания Boohoo Group, чьи бумаги на фоне обвала акций Asos подешевели сразу на 20%, вынуждена была выпустить заявление, заверяя инвесторов, что уровень ее продаж остается высоким и вполне соответствует ожиданиям. После этого стоимость бумаг Boohoo несколько выросла, однако осталась примерно на 10% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В то же время Bloomberg отмечает, что ухудшение показателей Asos, выгодно отличающегося от других британских ретейлеров наличием большого числа молодых и оптимистично настроенных клиентов, может означать, что другим придется еще хуже.

«Если уж Asos жалуется на тяжелые времена, то другие сети ждут еще более печальные праздники», — отмечает автор опубликованной Bloomberg статьи, по словам которого случившееся — это не​ что иное, как «кошмар перед Рождеством».