Бизнес попросил Медведева отменить запрет на старые вагоны

Спор операторов и вагоностроителей по продлению службы старых вагонов не утихает. Президент РСПП Александр Шохин заступился за перевозчиков перед премьером Дмитрием Медведевым, попросив его разрешить операторам продлевать жизнь старых вагонов через обычный капремонт. Как следует из его письма премьер-министру (копия есть у РБК), в противном случае на рынке может возникнуть дефицит вагонов

Президент РСПП Александр Шохин (Фото: ТАСС)

Операторы с мая 2013 года могут продлевать срок службы отслуживших свое вагонов только на один год. В августе в силу вступил регламент Таможенного союза, по которому продлевать срок эксплуатации вагонов теперь можно только с условием их модернизации и сертификации, причем процедуру будут должны пройти все старые вагоны. До этого сертификацию проходила только новая техника. Однако правила продления еще не утверждены, в результате операторам приходится приостанавливать подвижной состав с истекшим сроком службы. У ПГК приостановлено больше 13,5 тыс. вагонов, говорит представитель компании. У ФГК, говорит источник РБК в компании, эта цифра доходит до 20% (около 30 тыс. вагонов).

Процедура сертификации – долгая и дорогостоящая, говорил журналистам в начале июля гендиректор ПГК Олег Букин. По оценкам главы одной из крупных операторских компаний, стоимость продления срока службы вырастет почти вдвое и составит 850 тыс. руб. при том, что новый вагон стоит около 1,9 млн руб., инновационный – около 2,2 млн руб. В результате операторам придется массово выводить старый подвижной состав из эксплуатации, а заменить его на новый они не смогут «по экономическим соображениям», говорится в письме Шохина Медведеву. Кроме того, необходимость массово закупать новый подвижной состав приведет к росту тарифной нагрузки на грузовладельцев, а главное – после того как к 2018 старые вагоны будут списаны, а новые закуплены, спрос на подвижной состав вновь упадет, пишет Шохин.

Представитель РСПП подтвердил РБК подлинность письма и уточнил, что ответа от Медведева еще не поступало. Письмо находится в департаменте промышленности и инфраструктуры правительства, уточнил он.

Списание старых вагонов выгодно вагоностроителям – УВЗ и ОВК, говорит источник РБК в одной из крупных компании-операторе. Например, Уралвагонзавод (УВЗ) в 2013 году произвел около 20 тыс. вагонов – треть от того, что выпускается в России. Никаких проблем для отрасли новые правила не принесут, говорил в начале августа заместитель гендиректора УВЗ Андрей Шленский. Проблемы могут быть только у операторов, владеющих большим количеством старого парка, соглашался он. Представитель Объединенной вагонной компании Александра Несиса, в которую входит Тихвинский вагоностроительный завод, не стал комментировать ситуацию. При этом в презентации ОВК к выпуску облигаций, которая есть в распоряжении РБК, говорится, что в течение пяти лет «должны быть заменены» от 350 до 650 тыс. вагонов, что «создает спрос от 70 до 130 тыс. вагонов в год». Пока инновационные вагоны ОВК в операционный лизинг покупает в основном аффилированная с производителем компания Rail 1520. Около 60-70% произведенных УВЗ вагонов покупает «дочка» вагоностроителя – «УВЗ-Логистик», признавался в конце октября гендиректор кэптивной компании Дмитрий Еремеев.

В РЖД отказались комментировать письмо Шохина Медведеву. Позиция монополии по этому вопросу заметно изменилась – если в прошлом году президент РЖД Владимир Якунин говорил о профиците вагонов, который ограничивает пропускную способность сети, то уже в октябре на заседании комиссии по транспорту РСПП он заявил, что необходимо пересмотреть подход к продлению срока службы грузовых вагонов. Списание старого парка не решит проблему загрузки сети, ведь отставленные вагоны так и останутся стоять на путях, говорит источник РБК в одном из крупных перевозчиков. Кроме того, в РЖД понимают, что списание старого парка и введение процедуры сертификации поставит под удар работу вагоноремонтных компаний, до 30% сотрудников которых придется сократить, объясняет он.