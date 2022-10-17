У «Афимолл Сити» сменится владелец

Ходатайство о приобретении компании, которая управляет московским ТЦ, подало ООО «Сбережения плюс». ФАС сочла, что сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды

Фото: afimall.ru

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о приобретении компании, управляющей московским ТЦ «Афимолл Сити», сообщила служба.

Ходатайство подало ООО «Сбережения плюс», которое занимается управлением фондами. Эта организация приобретет ООО «Белгейт Констракшенз Лимитед» — компанию, которая арендует ТЦ «Афимолл» и управляет им.

«В столице имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность. Таким образом, по мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды и управления нежилым недвижимым имуществом в г. Москве», — заключили в ФАС.

Учредители ООО «Сбережения плюс» были скрыты в ЕГРЮЛ в марте, до этого учредителем компании было указано «ВТБ Капитал Управление активами».

Торговый центр принадлежит AFI Development Льва Леваева. «Афимолл Сити» — крупнейший объект коммерческой недвижимости в портфеле компании, по подсчетам Forbes AFI Development в 2021 году заработала на аренде всех своих объектов $135 млн. В 2016 году Леваев сообщал о претензиях ВТБ по кредитам к компании, тогда стороны договорились о реструктуризации кредита.