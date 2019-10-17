Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

«Эксмо-АСТ» решила найти нового владельца для корпорации «Российский учебник»

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы. Ориентировочная стоимость — 6,25 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента компании Олега Новикова.

Вероятный покупатель «Российского учебника» пока не называется, однако он может получить около 30% рынка. Больше лишь у издательства «Просвещение». По данным «Ведомостей», в приобретении корпорации была заинтересована группа «Спутник» Бориса Йордана.

Корпорация «Российский учебник» была создана в 2017 году. В нее вошли издательства «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Астрель». При этом выручка за последние пять лет выросла на 38%, а основным покупателем является государство.

Сам Новиков решение продать корпорацию объясняет именно непредсказуемостью со стороны регулятора. Речь идет, например, об исключении 480 изданий «Российского учебника» из перечня для школ, которое рекомендует Министерство просвещения. Однако, как признает бизнесмен, с 2018 года желающих приобрести компанию было немного также из-за сильной зависимости от государства.