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В США умер основатель московского клуба Soho Rooms

В США умер основатель московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт
В Вашингтоне на 53-м году жизни умер бизнесмен Дэн Рапопорт, бывший совладелец московского клуба Soho Rooms. Его жена сообщила, что идет расследование
Дэн Рапопорт
Дэн Рапопорт (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Инвестор и бывший совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт умер в Вашингтоне в возрасте 52 лет, сообщила РБК его вдова Алена Рапопорт.

«К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет», — сказала она. Она не уточнила причину смерти, но отметила, что идет расследование.

«Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы. <...> Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США», — рассказала Рапопорт.

Она добавила, что информация о самоубийстве Рапопорта, о чем накануне сообщила в своем Telegram журналистка Юния Пугачева, не соответствует действительности. Та писала, в частности, что бизнесмен выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Кроме того, говорилось в сообщении Пугачевой, в мае текущего года она видела Рапопорта в одном из лондонских баров, а его жена якобы ушла от бизнесмена. «Ни записок, ни самоубийства, ни поездки в Лондон, ни ухода — не было», — подчеркнула Рапопорт.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В Soho Rooms, комментируя РБК сообщения о смерти Рапопорта, подчеркнули, что бизнесмен уже не имеет к ним отношения.

Дэн Рапопорт родился в Латвии, в Риге. В 1980-м году его семья эмигрировала в США после получения политического убежища. В 1991 году он окончил Хьстонский университет. Вскоре после окончания университета он перебрался в Россию, где стал инвестиционным банкиром, работал в группе «ЦентрИнвест». В 2007 году вместе с партнером открыл в Москве клуб Soho Rooms. В 2012 году после протестов в России он вернулся в США.

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В 2016 году бизнесмен сообщил, что переезжает в Киев. Издание Inventure писало, что принадлежавшая ему Rapoport Capital получила от компании US Asset Management (предоставляет сервис управления инвестициями) мандат на представление ее интересов и инвестирование в украинские активы.

В январе 2017 года в Москве покончил с собой Сергей Ткаченко (Сергей Jeff), один из сооснователей Soho Rooms.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
США бизнесмен
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