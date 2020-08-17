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Бизнес ,  
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Компания Кирилла Шамалова перестроит особняк в центре Москве

Компания бизнесмена Кирилла Шамалова получила разрешение на строительные работы в особняке на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Здание XIX века приспособят под офисы и апартаменты.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал ООО «Юдога инвестиции» разрешение на строительные работы в здании бывшей Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре, 12 стр 1, следует из реестра разрешений департамента.

«Юдога инвестиции», по данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит заместителю предправления и члену совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» Кириллу Шамалову — напрямую и через ООО «Ладога Менеджемент», которое управляет активами бизнесмена (он же значится гендиректором и «Юдога инвестиции», и «Ладога Менеджемент»). В «Ладога Менеджмент» отказались от комментариев.

Площадь здания на Гоголевском бульваре — 1 тыс кв.м. В Мосгорнаследии пояснили, что видимые объемы здания не изменятся, но к нему будет пристроен подземный паркинг на 9 автомобилей. «Здание будет приспособлено под офисы. Планируется использование чердачного пространства и переоборудование его под апартаменты без изменения высотных отметок конька кровли», — рассказали РБК в пресс-службе Мосгорнаследия.

Особняк бывшей Московской удельной конторы охраняется как объект культурного наследия регионального значения. Здание стоит на основании каменных сводчатых палат XVII века. В первой трети XIX века имение было продано наследниками дворянского рода Нарышкиных Московскому удельному ведомству, которое с 1797 по 1917 годах управляло имуществом императорской семьи. Современный вид здание обрело в 1880-е годы после масштабной перестройки.

Чем известен Кирилл Шамалов

Кирилл Шамалов — сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. Forbes оценил состояние Кирилла Шамалова в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» в $800 млн.

Кирилл Шамалов контролирует 3,9% холдинга «Сибур». В 2017 году он продал 17% акций «Сибура» Леонид Михельсону, этот пакет в 2014 году Шамалов купил у Геннадия Тимченко на кредит Газпромбанка.

В 2018 году Шамалов и «Ладога Менеджмент» попали под санкции США. Минфин США сообщал, что Шамалов являлся супругом Катерины Тихоновой. Агентства Reuters и Bloomberg ранее сообщали, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

Совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов стал гендиректором «Ладога менеджмент»
Бизнес

Офисы нередко соседствуют с апартаментами в больших проектах, например, в деловом квартале «Москва-Сити», напоминает руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина. «Однако для небольших объектов общий вход для апартаментов и офисов — не очень распространенная практика. Такой проект может работать в формате Family Office, то есть клиент, например, приобрел жилое помещение, а внизу сделал для себя офис», — предполагает эксперт. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова также считает, что скорее всего апартаменты в таком проекте будут покупать владельцы или сотрудники офисов.

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Особняк находится в одном из самых дорогих районов Москвы с точки зрения аренды офисов, это делает проект переоборудования здания перспективным, отмечает Широкова. По данным Knight Frank, средняя ставка премиальных офисов внутри Бульварного кольца — 42,5 тыс руб. за 1 кв.м в год без учета эксплуатационных платежей и налогов.

Главным недостатком особняка Широкова называет его небольшую площадь, но, по словам эксперта, она может быть достаточна для размещение представительства крупной компании или офиса для первых лиц компании.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, объект культурного наследия, Кирилл Шамалов, Москва
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