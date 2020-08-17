Компания Кирилла Шамалова перестроит особняк в центре Москве

Компания бизнесмена Кирилла Шамалова получила разрешение на строительные работы в особняке на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Здание XIX века приспособят под офисы и апартаменты.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал ООО «Юдога инвестиции» разрешение на строительные работы в здании бывшей Московской удельной конторы на Гоголевском бульваре, 12 стр 1, следует из реестра разрешений департамента.

«Юдога инвестиции», по данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит заместителю предправления и члену совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» Кириллу Шамалову — напрямую и через ООО «Ладога Менеджемент», которое управляет активами бизнесмена (он же значится гендиректором и «Юдога инвестиции», и «Ладога Менеджемент»). В «Ладога Менеджмент» отказались от комментариев.

Площадь здания на Гоголевском бульваре — 1 тыс кв.м. В Мосгорнаследии пояснили, что видимые объемы здания не изменятся, но к нему будет пристроен подземный паркинг на 9 автомобилей. «Здание будет приспособлено под офисы. Планируется использование чердачного пространства и переоборудование его под апартаменты без изменения высотных отметок конька кровли», — рассказали РБК в пресс-службе Мосгорнаследия.

Особняк бывшей Московской удельной конторы охраняется как объект культурного наследия регионального значения. Здание стоит на основании каменных сводчатых палат XVII века. В первой трети XIX века имение было продано наследниками дворянского рода Нарышкиных Московскому удельному ведомству, которое с 1797 по 1917 годах управляло имуществом императорской семьи. Современный вид здание обрело в 1880-е годы после масштабной перестройки.