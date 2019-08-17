Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla

Компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, решила отказаться от покупки 85 Tesla Model 3 из-за проблем с их качеством. Она утверждает, что на ранее полученных машинах были царапины и другие дефекты

Tesla Model 3 (Фото: Amanda Voisard / Reuters)

Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн. Такое решение приняли после спора о качестве поставляемых машин, пишет Reuters со ссылкой на заявление немецкой компании.

Nextmove заказала сотню Model 3 еще в 2018 году, однако качество первой партии из 15 автомобилей ее не устроило — на машинах были царапины и другие дефекты, в том числе связанные с колесами и краской. В немецкой компании указали, что предоставление клиентам поврежденных автомобилей негативно скажется на ее репутации.

В свою очередь в Tesla заявили, что работали над устранением дефектов и считают, что решение Nextmove отказаться от заказа связано не с качеством автомобилей, а с не имеющим отношения к ситуации разбирательством между компаниями, которое прошло ранее в этом году. В Tesla не объяснили, в чем заключался спор.

Как уточняет Bloomberg, компания, базирующаяся в Лейпциге, владеет автопарком более чем из 300 электромобилей. В их числе — 38 электрокаров Tesla Model 3 и около десяти Model X. «Model 3 — фантастическая машина. Часть наших клиентов влюбилась в нее», — отметил глава фирмы Стефан Мёллер. При этом он указал, что «организация, стоящая за ними, не соответствует этому».