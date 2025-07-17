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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ узнала, почему США тормозят сделку с ОАЭ по чипам

WSJ: США тормозят сделку с ОАЭ по чипам из-за возможного попадания в Китай
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США тормозят заключение с ОАЭ сделки о продаже высокотехнологичных чипов компании Nvidia, пишет WSJ. Соглашение на миллиарды долларов обсуждается с мая, однако Вашингтон опасается, что в итоге передовые технологии попадут в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает заключение «исторического соглашения» о продаже Объединенным Арабским Эмиратам передовых чипов Nvidia на миллиарды долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые представители администрации опасаются, что доступ к американским технологиям может получить Китай, поэтому стороны не могут договориться об условиях сделки. Как сообщили собеседники издания, ее согласуют только в том случае, если ОАЭ согласятся на новые требования США, которые отвечали бы интересам национальной безопасности страны.

В частности, в Вашингтоне призывают исключить из числа прямых получателей чипов компанию из Абу-Даби G42, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. В рамках соглашения ей были предназначены 20% полупроводников. Минторг США пока не планирует одобрять ей поставки продукции, при этом источники не исключают, что это произойдет в будущем.

Несмотря на опасения, в министерстве уверены, что сделка будет заключена. «Реализация соглашения, подписанного в Эмиратах, будет продолжена в срок и по графику», — заявил WSJ пресс-секретарь главы ведомства Говарда Лютника. Такой же точки зрения придерживаются в ОАЭ. Посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отейба отметил, что сделка «принесет огромные выгоды обеим странам».

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Дональд Трамп

О согласии на поставку микросхем ОАЭ Трамп заявил еще в мае во время ближневосточного турне, напоминает WSJ. Уже тогда готовность начать поставки чипов, которые будут использоваться в центрах обработки данных на базе искусственного интеллекта, подтвердила американская Nvidia. Эти чипы используются для обучения моделей ИИ и считаются критически важными для победы в гонке между США и Китаем за разработку передовых возможностей искусственного интеллекта, отмечает газета. По словам источников, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг лично заявил Трампу о важности соглашения во время их недавней встречи.

Bloomberg писал, что сделка позволит ОАЭ импортировать 500 тыс. чипов в год с настоящего момента и до 2027 года. Однако, по информации агентства, некоторые враждебно настроенные к Китаю представители американской администрации полагают, что с учетом крепких связей Пекина с ближневосточными государствами часть чипов может быть перепродана ими в КНР. Bloomberg также отмечал, что Вашингтон в целом рассматривает как угрозу национальной безопасности передачу за рубеж большого числа чипов, используемых в технологиях, связанных с ИИ.

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ОАЭ США Китай чипы искуственный интеллект Дональд Трамп
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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