В России сократилось количество новых фармкомпаний

В первой половине года в России зарегистрировали почти на пятую часть меньше новых фармпроизводителей, чем за такой же период прошлого года, выяснил «Контур.Фокус». Аналитики и Минпромторг связали это со стабилизацией рынка

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В первом полугодии 2025 года снизилось число регистраций компаний в фармацевтической отрасли по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Так, с января по июнь в России зарегистрировали 47 новых компаний, что на 22,95% меньше, чем за шесть месяцев в прошлом году. Это самое большое падение за последние четыре года, следует из исследования сервиса «Контур.Фокус», с которым ознакомился РБК.

По данным аналитиков, пик регистраций пришелся на первое полугодие 2023 года. В это время в фармотрасли зарегистрировали 70 новых компаний и ИП (в первом полугодии 2022 года было 69). Но в 2024 году этот показатель снизился до 61 регистраций или на 12,86%.

В то же время и число ликвидаций также снижалось. За первое полугодие 2022 году в фармотрасли свой бизнес закрыла 71 профильная компания — это наибольшее количество за три года. В 2023 году выбыли 48 участников, в 2024 — 62, а в период с января по июль 2025 года — 48.

Всплеск активности в 2022–2023 годах мог быть связан с локализацией производства, господдержкой отрасли, необходимостью расширить ассортимент отечественных медикаментов на фоне ухода зарубежных производителей, но интерес к открытию новых фармкомпаний постепенно ослабевает, вероятно, ключевые ниши на рынке уже заняты, сделали вывод аналитики «Контур. Фокус». Снижение числа ликвидаций, по их мнению, может свидетельствовать о стабилизации рынка.

Снижение притока новых участников может свидетельствовать о зрелости рынка, заявили РБК в пресс-службе Минпромторга. Там отметили, что на текущий момент производства лекарственных препаратов имеются во всех федеральных округах России и 535 компаний имеют лицензию министерства на производство лекарственных средств, включая производителей готовой лекарственной формы, активных фармацевтических субстанций, медицинских газов и пиявок.

Аналитика охватывает компании, которые работают под несколькими ОКВЭД, обозначающими фармацевтическую деятельность: «Производство фармацевтических субстанций» (ОКВЭД 21.1); «Производство фармацевтических субстанций» (21.20); «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» (21.20); «Производство лекарственных препаратов» (21.20.1); «Производство материалов, применяемых в медицинских целях» (21.20.2). Авторы исследования отмечают, что далеко не все компании, зарегистрированные под «фармацевтическими» ОКВЭД, действительно производят лекарства. Под эти коды также попадают производители БАДов, косметики и дезинфицирующих средств. При этом половина компаний с ОКВЭДом «производство лекарственных препаратов» имеет соответствующую лицензию. Это важный показатель, который стоит учитывать при оценке реального объема производства лекарств в стране, указали в «Контур.Фокус».

Аналитики также указывают, что санкционное давление и уход некоторых иностранных игроков с рынка почти не повлияли на присутствие компаний с иностранным участием в российской фармотрасли. По данным на 1 июля 2022 года таких организаций было 58, а к июлю 2025 года стало 59. За этот период ликвидировались пять компаний, а зарегистрировались шесть.

Ушли с рынка компании с долей владения в Белоруссии, США, Чехии, Мальте и Великобритании, но они по сути были не активны, так как их выручка равна 0%, уточнили в «Контур.Фокус». Зарегистрировались новые компании из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на небольшой прирост числа фармкомпаний, согласно исследованию, их совокупная выручка за последние три года уверенно растет. В 2022 году совокупно профильные компании заработали 647,7 млрд руб., а через год прибавили еще 4,96% и достигнув показателя в 679,8 млрд руб. за 2023 год. В 2024 году отрасль заработала еще больше, увеличив выручку на 20,90% — до почти 821,9 млрд руб.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что показатели выручки, которые приводит «Контур.Фокус», включают в себя весь объем бизнеса компании, которые отобрали по ОКВЭД, то есть охватывают производство и нелекарственных товаров. Он сообщил, что по данным RNC Pharma и Росстата, в 2024 году в России произвели лекарств на сумму 844,3 млрд руб. После вычета из этой цифры НДС объем производства составляет 767,5 млрд. руб.