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Zara договорилась о пошиве шапок и шарфов на фабрике в Твери
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Zara договорилась о пошиве шапок и шарфов на фабрике в Твери
Бизнес, 17:44
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Zara договорилась о пошиве шапок и шарфов на фабрике в Твери
Zara нашла партнера для производства своей продукции в России — головные уборы и шарфы для нее будет изготавливать тверская фабрика «Морозовские традиции». Решению о локализации предшествовал инцидент с качеством продукции Zara
Фото: Kuni Takahashi / Bloomberg

Фабрика «Морозовские традиции», расположенная в Твери, подписала договор с Inditex S.A. о производстве головных уборов и шарфов под брендом Zara (вместе с Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius и др. ретейлер входит в группу Inditex S.A.), сообщили РБК два источника на рынке одежды. Сделка готовилась больше года, в это время проводился аудит производства — на соответствие стандартам по утилизации отходов, влияния на окружающую среду, условий труда и т.д., рассказывают собеседники РБК.

В Inditex S.A. не ответили на запрос РБК на момент публикации, представитель компании «Морозовские традиции» от комментариев отказался.

О том, что Zara договорилась о локализации в России производства одежды, весной прошлого года говорил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, но где именно будет размещено производство, ни компания, ни министерство, помогавшее с поиском площадки с 2016 года, не раскрывали. Замминистра лишь уточнял, что выбранная фабрика будет производить примерно 1 млн изделий в год.

Незадолго до сообщения о решении начать производство в России часть продукции Zara была признана не соответствующей техрегламенту Таможенного союза. «К Zara есть вопросы, которые необходимо прояснить. «Роскачество» провело проверку трех категорий товаров, продаваемых в том числе и в этой сети, и по всем трем позициям выявлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок», — рассказывал тогда Евтухов.

«Наверное, есть смысл в том, чтобы либо размещать здесь производство, либо размещать заказы на наших предприятиях, — предлагал тогда замминистра. — Тогда, уверен, таких проблем с качеством не будет или риск их появления будет минимизирован».

Минпромторг уже не первый год предлагает иностранным брендам разместить производство в России. Кроме Zara предложение размещать заказы на российских предприятиях легкой промышленности весной 2016 года получили шведские H&M и IKEA. Позже сообщалось, что Минпромторг помогает найти площадки «Спортмастеру», «Декатлону», Uniqlo, Incity. По словам одного из источников РБК, «Морозовские традиции» помимо Zara также ведут переговоры с Decathlon и O’Stin.

Бизнес ООО «Морозовские традиции» состоит из двух частей: производство головных уборов под собственным брендом Marhatter (продаются в сети «Снежная королева») и контрактного производства в Твери — на фабрике, в частности, производятся головные уборы для таких ретейлеров, как «Детский мир» и «Дочки-сыночки». Выручка ООО в 2016 году (последняя доступная информация), по данным СПАРК, — 336,8 млн руб.

«Одна из важнейших составляющих бизнеса Inditex — максимальное приближение производства к точкам продаж, это удешевляет себестоимость продукции, — отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. — Поэтому как только в регионе находится производство, которое соответствует их стандартам по качеству, скорости, параметрам социальной ответственности, компания начинает с ним работать». По аналогичной схеме работают в мире и России — IKEA и Decathlon, добавляет собеседник РБК. Inditex S.A. занимает 38-ю строчку в рейтинге Deloitte Global Powers of Retailing 2018, ретейлер лидирует в своем сегменте: выручка за 2017/18 финансовый год (завершился 31 января) составила €25,34 млрд. На российском рынке, по оценкам агентства «INFOLine-Аналитика», Inditex также занимает лидирующую позицию по обороту, второе место делят O’stin и Gloria Jeans.

В России у Inditex уже было локализовано производство домашнего текстиля для сети товаров для дома Zara Home, компания работает с российской «ТДЛ Текстиль» с 2008 года.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: Zara , производство , локализация , Минпромторг
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