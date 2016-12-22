Член совдира Adidas Аушел — РБК: «Москва — более удачное место для нас»

Впервые за 16 лет Nike выиграл неофициальное состязание спортивных брендов на футбольном ЧМ. Как оценивает результаты игр его главный конкурент — Adidas, в блиц-интервью РБК рассказал член совета директоров Роланд Аушел

Роланд Аушел (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Adidas — официальный партнер ФИФА, и в вашей экипировке играло максимальное число команд, 12. Но в финал вышли Хорватия и Франция, обе команды спонсируются вашим главным конкурентом — Nike. На ваши планы по формату сотрудничества это как-то влияет?

— Конечно, нам хотелось бы, чтобы хотя бы одна из «наших» команд была в финале, но это невозможно предугадать. Нам повезло четыре года назад в Бразилии — у нас было две команды в финале, восемь лет назад — одна команда. Чемпионат, в любом случае, мы считаем успешным для себя с точки зрения присутствия нашего бренда.

Инвестиции на последнем чемпионате были на уровне предыдущего. Мы рассматриваем их как часть нашей футбольной стратегии на следующие четыре года. Отмечу, что один из моментов, который сработал в России лучше, чем в Бразилии, — это продажа лицензионной продукции на стадионах и в фан-зонах. Мы всегда имели это право [в рамках сотрудничества с ФИФА], но в большинстве случаев передавали его ретейлерам, а здесь фактически используем его сами. Мы были представлены в магазинах около стадионов, на Красной площади в Парке болельщиков, в фан-зоне (специально на время чемпионата в России было открыто 140 официальных pop-up магазинов. — РБК). Открылся pop-up магазин Adidas в ЦУМе, и это первое сотрудничество с «люксовыми» ретейлерами. Поэтому тут все зависит от ситуации: Москва по сравнению с Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу совсем другое и гораздо более удачное место для нас.

— Почему Москва более удачна? ​

— Потому что здесь у бренда сильное присутствие. Не стоит недооценивать работу бренда с местными командами. Мы недавно продлили контракт с Российским футбольным союзом еще на четыре года, что подтверждает намерения компании и дальше инвестировать в Россию, ведь тут мы являемся самым популярным [спортивным] брендом с самыми высокими продажами.

​— Перед чемпионатом компания прогнозировала, что он меньше отразится на показателях группы, чем мундиаль в Бразилии. Почему?

— Четыре года назад футбол играл для нас более важную роль, чем сегодня. С тех пор мы сбалансировали и диверсифицировали портфель, сейчас футбольная категория занимает не такую большую часть всей продукции. Но тем не менее для этой категории чемпионат так же важен, как и раньше.

— Очевидно, что основной плюс для компании от сотрудничества с ФИФА — это продажи формы и атрибутики с символикой чемпионата. Как вы оцениваете по этому показателю прошедший мундиаль?

— Результаты по продажам превзошли прошлый чемпионат в Бразилии — по нашим подсчетам, мы продали более 8 млн джерси во время этого мундиаля. 12 команд из 32, более 300 игроков, которые участвовали в борьбе за кубок, носили продукцию нашей компании. Во время чемпионата Adidas также проводил турнир Adidas Tango League по уличному футболу, в котором за прошедшие 18 месяцев приняли участие 60 тыс. зарегистрированных игроков.

— Ваш подход к партнерству с ФИФА — это статус официального спонсора. Или используются еще какие-то варианты продвижения?

— Важно комбинировать представленность как можно большим числом команд, но в то же время быть спонсорами звездных игроков, таких как [Поль] Погба, [Лионель] Месси и так далее. Бренд должен быть представлен и звездами первой величины, которые забивают сенсационные голы, но не менее важно иметь отношение к местным сообществам. ​

Роланд Аушел (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— В последние годы Adidas закрывает магазины в России. Сможет ли прошедший чемпионат преломить эту тенденцию?

— Причина, по которой мы закрывали магазины в России, связана с замедлением экономики, на фоне этого мы выявили неэффективные магазины. На самом деле инвестиции в магазины в Москве и Санкт-Петербурге выросли, в то же время было закрыто много магазинов в других регионах. Мы надеемся, что оптимизация закончилась и дальнейшие закрытия магазинов не последуют, сейчас мы довольны работой нашей сети и в особенности довольны их работой во время чемпионата.

— Недавно вы создали вызвавшее споры платье с надписью СССР, у вас есть коллекция с Гошей Рубчинским. Зачем вы используете в своей одежде русские мотивы?

— Мы стремимся работать с творческими личностями со всего мира, по нашему мнению, Гоша — одна из ключевых фигур в современной России. Это одно из стратегических решений, работать совместно с такими людьми, как Фаррелл Уильямс, Канье Уэст, Гоша.

— Тенденция на здоровый образ жизни сегодня поддерживает спортивные бренды, в моде можно отметить тренд на спорт-шик. Как вы считаете, это надолго?

— Люди хотят быть менее формальными, и мы считаем, что это тенденция будет держаться в течение следующих десяти лет. Также можно заметить, что люди любят привносить спортивный стиль в моду. Очевидно, мода влияет на спорт. Более неформальный образ жизни будет продолжать вдохновлять молодых людей — они хотят быть менее ограниченными, больше проявлять свою индивидуальность. Это заметно по нашему магазину в ЦУМе, который предлагает возможность кастомизации товаров — 80% покупателей воспользовались ей, поэтому мы верим, что спрос на индивидуальный подход — это ключевая тенденция, которая сохранится.

— Тенденция на «снижение» формальности в одежде в России отличается от остального мира?

— Нет, я думаю, что это она глобальная, разница только в степени ее проникновения в общество. Думаю, что в США, например, люди сегодня более неформальны, чем в России.