Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

После более чем 30 лет в качестве публичной компании Sotheby's вновь станет частной. 55-летнему франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи принадлежит среди прочего телекоммуникационная компания Altice

Патрик Драхи (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Sotheby’s объявил, что его приобретает BidFair USA — компания, принадлежащая франко-израильскому бизнесмену в области средств массовой информации и телекоммуникаций Патрику Драхи, сообщает аукционный дом. По условиям соглашения, которое одобрил совет директоров Sotheby's, оценка компании составила $3,7 млрд.

Акционеры Sotheby's получат $57 за акцию компании, что на 60% выше котировок на закрытие торгов 14 июня. В сообщении отмечается, что после завершения сделки будет проведен делистинг компании. Таким образом, после 31 года в качестве публичной компании Sotheby's вновь станет частной.

Акции аукционного дома подскочили на 57% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.

Sotheby’s — один из старейших в мире аукционных домов. Основан в 1744 году в Лондоне. В 1955 году было открыто отделение в Нью-Йорке. Филиалы также есть в Париже, Лос-Анджелесе, Цюрихе, Торонто, Мельбурне, Мюнхене, Йоханнесбурге, Флоренции, Москве и других городах. В 1983 году Sotheby's был продан американскому предпринимателю Альфреду Таубману — владельцу крупной сети магазинов в США.