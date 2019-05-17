Nestle приостановила производство каши после сообщения Роспотребнадзора

Такое решение в компании приняли после того, как в одном из пакетов каши «Быстров» специалисты обнаружили генетически модифицированную папайю. «Нестле Россия» не использует такую продукцию, заверили в пресс-службе

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Производитель продуктов питания «Нестле Россия» прекратил производство овсяной каши «Быстров». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Nestle. Подобный шаг, пояснили там, был вызван тем, что в одной из упаковок продукта эксперты обнаружили товар с ГМО. Ранее об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Не зарегистрированную должным образом генно-модифицированную линию папайи» специалисты, согласно сообщению компании, в частности, нашли в упаковке овсяной каши «Быстров. Ассорти. Гурман». В ее комплект, по данным пресс-службы, входят порционные пакеты каши с папайей и ананасом. Их производителем является фабрика «Нестле Россия» в Вологде.

«Нестле Россия», заверили в пресс-службе, не использует в своей продукции ГМ-ингредиенты. В связи с этим, заметили в компании, как только стало известно о «случайном наличии ГМО» в товаре, предприятие «незамедлительно прекратило производство данного продукта».

Сырье папайи, которое хранилось на заводах «Нестле Россия», было заблокировано, передача продукта со складов компании в магазины прекращена, рассказали в пресс-службе. Также организация, заметили ее представители, попросила изъять из торговых сетей партию каши, в которой был найден ГМО. Этим прежде уже занялся Роспотребнадзор. «Ситуация остается на контроле», — утверждали в ведомстве.