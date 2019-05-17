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Эксперты назвали процент заинтересованных в семейном бизнесе наследников
В будущем взять на себя управление успешным семейным делом хотели бы только 39% наследников бизнесменов со всего мира. Сейчас руководящие должности в таких компаниях занимают только 21% из них, 7% работают рядовыми сотрудниками
Фото: Владислав Шатило / РБК

Швейцарский банк Credit Suisse совместно с международной Организацией молодых инвесторов (Young Investors Organization, YIO) составил портрет наследников и «будущих лидеров влиятельных семей» мира. Об этом говорится в соответствующем исследовании кредитной организации, поступившем в РБК. Оно, уточнили его авторы, составлено на основе опроса членов YIO.

На сайте Credit Suisse указывается, что эта Организацией молодых инвесторов является международной сетью из более чем 1,5 тыс. членов семей предпринимателей со всего мира, которые находятся в очереди на наследование богатства или бизнеса своих старших родственников.

В качестве респондентов в исследовании, пояснили его авторы, приняли участие представители преимущественно второго или третьего поколений после тех, «кто создал богатство их семей».

Большинство их семей, согласно исследованию, (82% опрошенных) до сих пор обладают семейным бизнесом. При этом почти половина респондентов (48%), признали участники опроса, на данный момент не имеет в этом деле никакой роли. Еще 22% в семейном бизнесе занимаются менеджментом, 21% опрошенных работают в таких организациях в качестве исполнительных руководителей.

Еще 7% наследников успешных родителей рассказали, что в семейном бизнесе получили должности рядовых сотрудников, остальные 2% только стажируются в компаниях и на предприятиях, принадлежащих родственникам.

В будущем взять на себя управление семейным делом намерены 39% опрошенных, 30% респондентов еще не обсуждали такую возможность с родными. 21% членов YIO подобную ответственность на себя брать не хотели бы, 10% респондентов признались, что уже взяли на себя дела своих родственников.

При этом 3% наследников заявили, что будут готовы к этому меньше, чем через год, 29% допустили, что возьмут на себя управление семейным бизнесом только через 1-5 лет, еще 23% такую возможность рассматривают только через 5-10 лет, 11% — больше чем через 10 лет.

В случае участия в семейном бизнесе, признало большинство респондентов, их основной целью станет рост и расширение общего дела (80%). Еще 13% хотели бы управлять семейным бизнесом «в его нынешнем виде», без изменений, 4% признались, что хотели бы продать такой бизнес.

В рамках исследования были опрошены более 200 человек, состоящих в Организации молодых инвесторов. Из них 62% — представители второго поколения бизнесменов, 30% — третьего, 8% — четвертого. Разбивка по возрасту следующая: 20% респондентов моложе 23 лет, остальным от 24 до 42 лет. Соотношение мужчин и женщин — 55-45%. По региону происхождения 30,6% респондентов из Европы, 28,9% из Азии, 18,5% из Центральной и Южной Америки, 15,3% из США, 4,8% из Африки, 1,6% из Австралии.

Члены каких именно семей и наследники каких предпринимателей приняли участие в опросе, в Credit Suisse не рассказали. В исследовании безотносительно опроса упоминаются Джастин и Валери Рокфеллеры, дочь Парпана Сиривируакуль (Parphan Siriviriyakul) Сираппа (Siraarpa), ее отец является гендиректором крупнейшего производителя сахара в Таиланде Kaset Thai International Sugar Corporation Co., Ltd. (KTIS Group), сын Тандина Рустанди (Tandean Rustandy) Фебиан (Febyan), его отец — основатель и гендиректор крупнейшего в Индонезии производителя керамической плитки PT Arwana Citramulia Tbk. и родственники бразильского предпринимателя Маркоса Тавареса Коста Карвалью (занимается производством сахара и фруктов).

Авторы: Евгения Маляренко, Иван Ткачёв
Теги: бизнесмены, наследники
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