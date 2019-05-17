Эксперты назвали процент заинтересованных в семейном бизнесе наследников

В будущем взять на себя управление успешным семейным делом хотели бы только 39% наследников бизнесменов со всего мира. Сейчас руководящие должности в таких компаниях занимают только 21% из них, 7% работают рядовыми сотрудниками

Фото: Владислав Шатило / РБК

Швейцарский банк Credit Suisse совместно с международной Организацией молодых инвесторов (Young Investors Organization, YIO) составил портрет наследников и «будущих лидеров влиятельных семей» мира. Об этом говорится в соответствующем исследовании кредитной организации, поступившем в РБК. Оно, уточнили его авторы, составлено на основе опроса членов YIO.

На сайте Credit Suisse указывается, что эта Организацией молодых инвесторов является международной сетью из более чем 1,5 тыс. членов семей предпринимателей со всего мира, которые находятся в очереди на наследование богатства или бизнеса своих старших родственников.

В качестве респондентов в исследовании, пояснили его авторы, приняли участие представители преимущественно второго или третьего поколений после тех, «кто создал богатство их семей».

Большинство их семей, согласно исследованию, (82% опрошенных) до сих пор обладают семейным бизнесом. При этом почти половина респондентов (48%), признали участники опроса, на данный момент не имеет в этом деле никакой роли. Еще 22% в семейном бизнесе занимаются менеджментом, 21% опрошенных работают в таких организациях в качестве исполнительных руководителей.

Еще 7% наследников успешных родителей рассказали, что в семейном бизнесе получили должности рядовых сотрудников, остальные 2% только стажируются в компаниях и на предприятиях, принадлежащих родственникам.