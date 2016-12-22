Чайка расскажет сенаторам о роли ФСБ в остановке приватизации «Роснано»

В докладе генпрокурора Совету Федерации говорится, что предотвратить приватизацию компании по заниженной цене помогло обращение спецслужб лично к президенту

Юрий Чайка (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Приватизацию управляющей компании «Роснано» удалось остановить благодаря тому, что Федеральная служба безопасности обратилась к президенту России Владимиру Путину, говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране, сообщает ТАСС.

В документе, который планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 18 апреля, говорится, что «в результате информирования» органами ФСБ главы государства «не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 млрд руб.».

В докладе подчеркивается, что благодаря вмешательству ФСБ и президента была остановлена приватизация компании, управляющей активами ОАО «Роснано», провести которую могли по заниженной цене.

«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», — говорится в докладе генпрокурора.

Представитель «Роснано» заявил РБК, что в компании «всецело поддерживают» усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты государством контроля над принадлежащими ему активами «Роснано».

«Со своей стороны, менеджмент УК «Роснано» приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО «Роснано» со 101 млрд руб. (вклад государства в капитал) до 156 млрд руб. на конец 2017 года», — подчеркнул представитель компании.