В холдинге семьи Ротшильдов сменится руководитель

Вместо 75-летнего представителя династии банкиров Дэвида де Ротшильда главой Rothschild & Co станет его сын, 35-летний Александр. Таким образом, на смену в руководстве компании придет уже седьмое поколение семьи

Александр де Ротшильд (Фото: Balint Porneczi / Bloomberg)

Члены совета директоров финансово-холдинговой компании Rothschild & Co выбрали нового председателя правления. Им «в соответствии с планом преемственности» вместо 75-летнего представителя династии банкиров Дэвида де Ротшильда станет его сын, 35-летний Александр, говорится в сообщении на сайте комппании. В банкирском доме, как замечает агентство Bloomberg, на смену пришло уже седьмое поколение Ротшильдов. В феврале смен руководителя со ссылкой на собственные источники анонсировала газета Financial Times.

Официально полномочия перейдут 17 мая на годовом общем собрании акционеров холдинга. Старший Ротшильд компанию не покинет, а займет должность председателя наблюдательного совета Rothschild & Co. На посты его заместителей членам наблюдательного совета будет предложено утвердить Адама Кесвика и Эрика де Ротшильда. Последнего совет директоров семейного холдинга Rothschild Concordia — основного акционера Rothschild & Co — также планирует выбрать на пост председателя правления компании. На этой должности он также сменит Дэвида де Ротшильда, который все равно останется членом правления Rothschild Concordia, уточнили в пресс-службе.

«Александр, имеющий 15-летний опыт работы, продемонстрировал глубокие знания обо всех наших предприятиях, а также успел показать свои коммуникативные способности. Считаю, что те, кто делает нашу компанию настолько успешной, так же рады, как и я, такой семейной преемственности во главе фирмы», — приводятся в сообщении компании слова Дэвида де Ротшильда.

Александр де Ротшильд окончил парижскую Высшую школу внешней торговли (Ecole Superieure de Commerce Exterieur). К семейному бизнесу он присоединился в 20008 году. В Rothschild & Co Александр был сосредоточен на торгово-банковском подразделении. До этого представитель династии банкиров работал в британских компаниях Jardine Matheson и Argan Capital (там, согласно материалам Reuters, он занимался развитием среднего бизнеса в Европе), а также в банке Bear Stearns и Bank of America. С июня 2012 года Александр де Ротшильд стал членом правления Rothschild & Co SCA.

Эта организация, как замечает Bloomberg, под руководством его отца Дэвида полностью изменила свою корпоративную структуру, объединив свои французское и английское подразделения для создания компании Paris Orleans SA, которая в 2015 году была переименована в Rothschild & Co​. Дэвид де Ротшильд работал в семейном бизнесе более 40 лет. В 2016 году рыночная капитализация Rothschild & Co, согласно материалам компании, составила €1,545 млрд, доходы оценивались в €319 млн.