В самолетах «Победы» появится формат Sky Shop

«Победа» запустит сервис заказа питания на борту, интегрировав его с системой развлечений, которая раздается на смартфоны, планшеты и ноутбуки пассажиров при подключении к Wi-Fi в полете. До 2023 года перевозчик не кормил клиентов

Дмитрий Тыщук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Авиакомпания «Победа» создает на борту формат Sky Shop, рассказал в интервью РБК гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук. В систему развлечений, которую компания запустила в конце 2024 года, будет загружен заказ питания на борту.

«Наша система развлечений — это стриминг контента на устройство пользователя: смартфон, планшет или ноутбук. Мы прорабатываем вопрос загрузки в систему развлечений, в том числе услугу продажи питания на борту. Но сделать это планируем так, чтобы это не влияло на скорость оборота воздушного судна», — сказал он.

Сервис при этом не должен существенно повлиять на эффективность обслуживания во время полета и сохранить на приемлемом уровне расходы по текущей модели обслуживания. По словам Тыщука, сегодня в системе развлечений бесплатно раздается 90% контента, остальные 10% предоставляются за плату.

«Победа» начала кормить пассажиров в 2023 году, когда была запущена услуга «Еда на гейт», в 2024 году внедрена услуга «Еда в полет». Ранее питание в полете не предоставлялось, так как менеджмент авиакомпании видел в этом риск увеличения времени оборота воздушного судна в аэропорту (время от посадки до взлета воздушного судна), что оказывало влияние на время самолета в воздухе, а значит, и на доходы авиакомпании.

«Услугу «Еда на гейт» мы запускали только из столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, это более дорогая услуга, она менее популярна. «Еда в полет» — более доступна по цене, представлена на большем числе маршрутов, ее можно заказать на 60% направлений нашей маршрутной сети, прежде всего это рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга», — пояснил гендиректор «Победы».

Перевозчик развивает дополнительные услуги на борту, так как это позволяет частично компенсировать рост цен на авиабилеты из-за увеличивающихся расходов авиакомпании на топливо, аэропортовые тарифы. Сегодня «Победа» не продает алкоголь на борту, но, по словам Тыщука, готова рассмотреть запуск продаж, «если это станет весомым аргументом, чтобы удерживать тарифы».