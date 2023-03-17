Владельца Pornhub купила канадская инвестиционная фирма

Компанию MindGeek, которой принадлежат Pornhub, RedTube и YouPorn, приобрел канадский фонд Ethical Capital Partners. В последние годы Pornhub столкнулся с критикой и обвинениями в распространении детского порно, сайт их отвергает

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Канадский частный инвестиционный фонд Ethical Capital Partners (ECP) объявил о покупке компании MindGeek, владеющей одним из крупнейших порноресурсов в мире PornHub. Сумма сделки не разглашается.

В заявлении фонда говорится, что партнеры и консультанты ECP будут сотрудничать с MindGeek, чтобы гарантировать, что ее платформы «находятся на переднем крае инноваций, доверия и безопасности» в интернете. В фонде сообщили, что в результате покупки MindGeek будет играть ведущую роль в борьбе с незаконным контентом в сети.

MindGeek была основана в 2004 году, ее штаб-квартира находится в Люксембурге. Компания владеет большим портфелем развлекательных ресурсов для взрослых, включая Pornhub, YouPorn, RedTube, Brazzers, Men.com, Sean Cody, Trans Angels и Nutaku. MindGeek заявляет, что применяет «ведущие в отрасли методы модерации контента», которые «устанавливают стандарт доверия и безопасности».

В то же время, отмечает Variety, компания — объект многочисленных судебных исков, в которых утверждается, что Pornhub получал прибыль, распространяя детскую порнографию и секс-видео без согласия участников. В декабре Mastercard и Visa запретили использовать свои карты для платежей на Pornhub, заявив, что сайт нарушает их стандарты. MindGeek отвергла обвинения; в PornHub утверждали, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».

Помимо этого YouTube и Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) заблокировали учетные записи Pornhub на своих платформах за нарушение политики.

В декабре 2020-го Financial Times назвала главным бенефициаром MindGeek бизнесмена Бернарда Бергемара, который не фигурирует в корпоративных документах компании.