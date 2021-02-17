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Власти предложили бессрочный ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев

Получить бессрочный вид на жительство смогут высококвалифицированные иностранцы с зарплатой от ₽250 тыс., у которых прежде был трехлетний ВНЖ. В этот период специалист должен работать в России с удержанием НДФЛ с зарплаты
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минэкономразвития подготовило законопроект о совершенствовании процесса привлечения в Россию высококвалифицированных иностранцев, следует из документа (есть в распоряжении РБК). Подлинность законопроекта подтвердил представитель Минэка. Первой о предложении министерства сообщила газета «Коммерсантъ».

Документ предусматривает, что высококвалифицированные иностранные сотрудники и члены их семей смогут получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) без нынешней привязки к периоду действия трудового или гражданско-трудового договора.

«Цель законопроекта в том, чтобы привлечь наиболее востребованных, квалифицированных и ценных для российской экономики специалистов, а также создать благоприятные условия для того, чтобы они остались жить и работать в нашей стране», — пояснили РБК в Минэкономразвития.

Законопроект предусматривает повышение минимума ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным — со 167 тыс. до 250 тыс. руб. Также среди условий выдачи бессрочного ВНЖ — специалист должен прежде иметь минимум трехлетний вид на жительство и работать в этот период в России с удержанием работодателем НДФЛ с зарплаты. Наличие бессрочного ВНЖ будет снимать потребность в оформлении разрешения на работу, что упростит порядок документации, считают в ведомстве.

Как пишет «Коммерсантъ», первым, по данным МВД, в 2020 году было выдано 62,7 тыс. разрешений на работу (общее число за год сократилось почти вдвое по сравнению с 2019-м в связи с пандемией). Из них 20,5 тыс. разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам (в 2019-м — 34,3 тыс.).

Председатель миграционного комитета Ассоциации европейского бизнеса в России Людмила Ширяева в беседе с газетой отметила, что появление возможности для высококвалифицированных сотрудников получать бессрочный вид на жительство устанавливает единый подход к выдаче такого документа (для «обычных» иностранцев бессрочный ВНЖ введен в 2019 году). При этом повышение порога зарплаты может обернуться дополнительной финансовой нагрузкой (по уплате взносов в социальные фонды) для компаний, у которых не будет возможности поднять зарплату сотрудников до нового уровня, считает она.

В 2020 году из-за пандемии Россия столкнулась с оттоком мигрантов. Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, строительства, а также для производителей бытовой электроники, компьютеров и пива. В частности, использующие иностранное оборудование компании не могли ввезти работников, участвующих в его наладке и обслуживании.

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