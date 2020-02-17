ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

За год выплаты увеличились в общей сложности более чем на 600 млн руб. и составили 2,2 млрд руб. В четвертом квартале рост составил 47,9% по сравнению с тем же периодом 2018-го

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ВТБ в 2019 году увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38% — с 1,61 млрд руб. в 2018-м до 2,23 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные из отчета банка за четвертый квартал. Согласно данным на сайте госбанка, в правление сейчас входят 11 человек.

В сумму вознаграждений входят заработная плата и премии. За последний квартал прошлого года сумма вознаграждений составила 264,02 млн руб. — здесь по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост почти на 47,9% (два года назад эта сумма составляла 178,4 млн руб.)

За девять месяцев (с января по сентябрь) прошлого года чистая прибыль ВТБ составила 128 млрд руб., оказавшись ниже показателя за аналогичный период 2018 года на 4% (133,3 млрд руб.). Прибыль кредитной организации в третьем квартале составила 51,2 млрд руб., увеличившись сразу на четверть (42,2%) по сравнению с 2018-м — 36 млрд руб.

В декабре 2017 года ВТБ представил новую программу премирования своего руководства: 12 членов правления кредитной организации получают 60% годовой премии единовременно, оставшиеся 40% — равными долями в течение трех лет. Три года назад на вознаграждение руководству банк потратил рекордные 3,8 млрд руб., в 2016-м — 2,4 млрд руб.