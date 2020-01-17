Основатель «Крошки-Картошки» продал часть бизнеса

Один из первых франчайзи сети Денис Деко стал совладельцем части бизнеса, которая приносит, по экспертной оценке, около 20% всей выручки сети. Ранее менеджмент «Крошки-Картошки» признал, что сеть теряет клиентов

Фото: Игорь Генералов / ТАСС

В конце 2019 года у российской сети фастфуда «Крошка-Картошка» появился новый совладелец, следует из данных ЕГРЮЛ. В декабре прошлого года 50-процентную долю в ООО «Краш» и ООО «Сатурн», занимающихся ресторанной деятельностью и имеющих лицензию на товарный знак «Крошка-Картошка», получил Денис Деко. Такая же доля перешла к нему в ноябре—декабре еще в пяти ООО, связанных с «Крошкой-Картошкой»: «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион». До этого единственным владельцем всех семи компаний был Андрей Конончук, один из основателей «Крошки-Картошки».

Управляющей компанией всех семи юрлиц выступает ООО «Эра картофеля», на которое, по данным СПАРК, зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф». Единственный учредитель «Эры картофеля», согласно данным ЕГРЮЛ, — Лариса Науменко.

О планах «Крошки-Картошки» провести реструктуризацию и привлечь новых партнеров слышал топ-менеджер одной из сетей ресторанов быстрого питания. Деко — один из первых франчайзи, который начал работать с «Крошкой-Картошкой» после ее основания, но затем отошел от управления франшизой, рассказал РБК бывший сотрудник компании.

Представитель «Крошки-Картошки» Михаил Кудрявцев от комментариев отказался. Андрей Конончук ознакомился с вопросами РБК, но не ответил на них. Связаться с Денисом Деко не удалось.

Деко стал совладельцем части бизнеса, которая приносит более 20% совокупной выручки «Крошки-Картошки»: именно такая доля приходится на перечисленные юрлица, подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, выручка всей сети по итогам 2019 года сократилась и составила 1,8 млрд руб.