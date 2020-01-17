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Основатель «Крошки-Картошки» продал часть бизнеса

Один из первых франчайзи сети Денис Деко стал совладельцем части бизнеса, которая приносит, по экспертной оценке, около 20% всей выручки сети. Ранее менеджмент «Крошки-Картошки» признал, что сеть теряет клиентов
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

В конце 2019 года у российской сети фастфуда «Крошка-Картошка» появился новый совладелец, следует из данных ЕГРЮЛ. В декабре прошлого года 50-процентную долю в ООО «Краш» и ООО «Сатурн», занимающихся ресторанной деятельностью и имеющих лицензию на товарный знак «Крошка-Картошка», получил Денис Деко. Такая же доля перешла к нему в ноябре—декабре еще в пяти ООО, связанных с «Крошкой-Картошкой»: «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион». До этого единственным владельцем всех семи компаний был Андрей Конончук, один из основателей «Крошки-Картошки».

Управляющей компанией всех семи юрлиц выступает ООО «Эра картофеля», на которое, по данным СПАРК, зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф». Единственный учредитель «Эры картофеля», согласно данным ЕГРЮЛ, — Лариса Науменко.

О планах «Крошки-Картошки» провести реструктуризацию и привлечь новых партнеров слышал топ-менеджер одной из сетей ресторанов быстрого питания. Деко — один из первых франчайзи, который начал работать с «Крошкой-Картошкой» после ее основания, но затем отошел от управления франшизой, рассказал РБК бывший сотрудник компании.

Представитель «Крошки-Картошки» Михаил Кудрявцев от комментариев отказался. Андрей Конончук ознакомился с вопросами РБК, но не ответил на них. Связаться с Денисом Деко не удалось.

Деко стал совладельцем части бизнеса, которая приносит более 20% совокупной выручки «Крошки-Картошки»: именно такая доля приходится на перечисленные юрлица, подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, выручка всей сети по итогам 2019 года сократилась и составила 1,8 млрд руб.

Собеседник РБК на ресторанном рынке оценивает весь бизнес «Крошки-Картошки» от $5 млн до $20 млн.

От фургона до фудкорта

Сеть «Крошка-Картошка» с блюдами на основе печеного картофеля и русской кухни появилась на российском рынке в 1998 году. Ее основатели Андрей Конончук и Виталий Науменко познакомились в 1990-м в Одессе. Бизнес в сфере общепита они начали с двух уличных автобуфетов.

Проект «выстрелил» в Москве после того, как управа Тверского района разрешила Конончуку и Науменко поставить автобуфет напротив первого ресторана McDonald's. «Когда мы открылись, к нам в два часа ночи очередь стояла. Мы не знали, куда деньги девать», — вспоминал в одном из интервью Конончук.

Деньги вложили в дальнейшее развитие: во времена активной уличной торговли у «Крошки-Картошки» было около 300 точек. Но во второй половине 2000-х на сеть серьезно повлияла политика властей Москвы по борьбе с несакционированной уличной торговлей — по словам основателей, бизнес просел.

Затем рестораны стали открывать в торговых центрах, и постепенно дело удалось восстановить, в том числе за счет франшизы, рассказывал Конончук.

В начале 2000-х открытие стационарного ресторана окупалось за один-два года, но со временем открытие точек в торговых центрах стало обходиться все дороже из-за высокой арендной ставки и возросшей конкуренции, поэтому «Крошка-Картошка» стала развиваться менее активно, признался Конончук. На падение продаж и возросшую конкуренцию в 2017 году жаловался и основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров: «Еще один-два года — и вообще можно будет закрываться». Убытки некоторых точек Гончаров связывал с привилегиями для иностранных операторов фастфуда: по его словам, McDonald’s платит за аренду 5–6% от оборота, а с «Теремка» некоторые торговые центры хотят брать 20–25%.

В 2017 году у «Крошки-Картошки» было 270 точек в России и странах СНГ, указано сейчас на сайте компании. Но за последние два года количество торговых объектов сети сократилось примерно на 100 и составляет на начало 2020 года чуть более 200, утверждает Бурмистров из «INFOLine-Аналитики».

По состоянию на май 2019 года у «Крошки-Картошки» было 223 точки, указали специалисты «РБК Исследования рынков» в своем отчете «Российский рынок быстрого питания 2019». Для сравнения: лидером рынка по количеству точек была сеть KFС c 790 заведениями.

В отчете указано, что выручка «Крошки-Картошки» в 2018 году снизилась на 1%, абсолютные значения не приводятся. Основная причина — сокращение целевой аудитории в том сегменте, где работает «Крошка-Картошка», и снижение платежеспособного спроса, пояснил аналитикам «РБК Исследования рынков» директор по маркетингу сети Сергей Лапада. Посещаемость у сети падает как минимум с 2012 года, хотя даже сейчас рестораны «Крошки-Картошки» входят в топ-10 самых посещаемых в сегменте фастфуда: по состоянию на май 2019 года в них ходили 4,1% опрошенных жителей городов с населением больше 100 тыс. человек, говорится в исследовании.

Было время, когда «Крошка-Картошка» гремела, но сейчас сеть устарела и отстала от рынка на пять-семь лет, считает гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин: концепция не меняется под вкусы покупателей, а точки выглядят на фудкорте олдскульно.

В целом российский рынок фастфуда в 2019 году, по оценке «РБК Исследования рынков», должен был показать самый большой рост за последние пять лет — на 8,7%, до 700,1 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Анна Левинская
Теги: фастфуд, рестораны
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