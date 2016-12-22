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Министр сельского хозяйства назвал зерновые интервенции вредными
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Министр сельского хозяйства назвал зерновые интервенции вредными
Бизнес, 17 янв, 14:12
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Министр сельского хозяйства назвал зерновые интервенции вредными
Глава Минсельхоза считает государственные зерновые интервенции «вредным механизмом», дестабилизирующим ситуацию на рынке зерна. Более эффективно сейчас, по мнению Александра Ткачева, субсидирование его перевозок на экспорт
Александр Ткачев  (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

«Мы считаем на данный момент государственные интервенции отчасти вредным механизмом. Почему? И так много зерна, элеваторы переполнены, зерно покупается, а размещать негде», — заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая в среду, 17 января, в Совете Федерации.

Как передает корреспондент РБК из Совета Федерации, интервенции, по мнению Ткачева, следует «держать в запасе» на случай резкого снижения цен на зерно в некоторых регионах с его профицитом. Но для стабилизации цен сейчас более эффективны другие меры поддержки, в частности стимулирование экспорта, отметил министр.

В конце прошлого года Минсельхоз запустил механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из Сибири, Поволжья, Урала и Центральной России в южные порты, откуда осуществляются экспортные поставки. Сейчас из регионов, где были велики излишки зерна, например из Новосибирской области, на льготных условиях вывезено более 100 тыс. т сырья и там наблюдается стабилизация цен, добавил Ткачев.

В 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна — 134 млн т. С учетом этого Минсельхоз прогнозирует, что в сезоне 2017/18 года на экспорт будет отправлено около 45–47 млн т. С начала сезона уже было экспортировано 28 млн т, на 35% больше, чем в прошлом сезоне.

Государственные зерновые интервенции проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен. По данным Минсельхоза, сейчас в государственном интервенционном фонде хранится около 4 млн т зерна, затраты на их хранение составляют около 9 млрд руб. в год.

Государственным зерновым оператором и агентом по проведению интервенций выступает Объединенная зерновая компания (ОЗК), в которой 50% плюс одна акция принадлежат Росимуществу, а еще 50% минус одна акция — группе «Сумма» Зиявудина Магомедова.

В прошлом году вице-премьер Игорь Шувалов поручал профильным ведомствам, в том числе Минсельхозу, проработать вопрос о приватизации контрольного пакета Объединенной зерновой компании консорциумом во главе с «Суммой». В августе стало известно, что функции ОЗК по проведению государственных зерновых интервенций могут быть переданы подведомственному Минсельхозу учреждению. Как пояснял «Ведомостям» федеральный чиновник, вывод интервенционного фонда с баланса ОЗК — ключевое условие ее приватизации.

Представитель Объединенной зерновой компании пока не прокомментировал заявление Ткачева в Совете Федерации.

Нужны вагоны

Александр Ткачев рассказал в Совете Федерации о нехватке вагонов для перевозки зерна. При потенциале экспорта в 45 млн т зерна в этом сезоне необходимо увеличить число вагонов на 20–25%, отметил министр. «Совместно с Минтрансом мы работаем над этим вопросом. Потребность в дополнительных вагонах — примерно 7 тыс. единиц», — уточнил Ткачев.

Этой осенью с нехваткой вагонов столкнулись многие отрасли и регионы. В частности, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предупреждал о проблемах с обеспечением города зерном и возможном росте цен на хлеб. На недостаток вагонов для перевозки также жаловались производители соли, подсолнечного шрота, другой продукции.

Теги: Минсельхоз , интервенции , зерно , Александр Ткачев , Объединенная зерновая компания ...
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