Как выглядит самый высокий в мире отель за $500 млн. Видео
В ОАЭ открылся отель Ciel Dubai Marina, его официально признали самым высоким в мире, передает The National. Там появились первые постояльцы.
Первоначально открытие дубайского отеля планировалось на 2024 год, но было перенесено. Высота отеля — 377 м, у него 82 этажа с 1004 номерами. Стоимость возведения — 2 млрд дирхамов ($544 млн).
В Дубае сейчас находятся восемь из десяти наиболее высоких работающих отелей в мире. В их числе — «Бурж эль-Араб» (Burj Al Arab) в форме паруса (высота 321 м).
Отель Ciel Dubai Marina управляется The First Group Hospitality и относится к бренду Vignette Collection, принадлежащему IHG Hotels & Resorts.
