Times узнала о возможном слиянии крупнейших в мире рекламных корпораций
Французская рекламная компания Havas проявляет интерес к поглощению конкурента — крупнейшей британской рекламной группы WPP. Были проведены переговоры на высоком уровне о покупке, пишет The Times со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что пока неясно, будет ли официальное предложение о покупке лондонской рекламной группы, при этом Havas может попытаться приобрести как всю компанию, так и ее части.
Один из источников предположил, что французская компания может быть заинтересована в покупке WPP Media — рекламного агентства группы. Другой считает, что Havas может приобрести значительную долю и претендовать на место в совете директоров группы.
Сегодня стоимость WPP составляет около 3 млрд фунтов стерлингов (321 млрд руб.), что ниже пикового значения в 2017 году примерно в восемь раз.
Материал дополняется
