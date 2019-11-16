Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн Политика, 12:23 Врачи сообщили о состоянии отравившегося «Кротом» ученого-математика Общество, 12:19 Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе в матче против «Монреаля» Спорт, 12:15 Президента Сербии Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем Политика, 12:07 На Кубани начались похороны убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Общество, 12:02 Американский сенатор предупредил Турцию о санкциях при сохранении С-400 Политика, 11:37 Глава департамента судейства РФС заявил о «нищенских» доходах арбитров Спорт, 11:32 В России упал спрос на традиционные сигареты Общество, 11:24 Крупнейший продавец товаров для животных запустит ветклиники Бизнес, 11:14 Почему крупнейшая сеть зоомагазинов занялась ветеринарией Pro, 11:14 Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва Политика, 11:03 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 10:59 Определилась половина участников чемпионата Европы по футболу Спорт, 10:51 В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам Финансы, 10:50
Бизнес ,  
0 
Крупнейший продавец товаров для животных запустит ветклиники
Сеть «Четыре лапы» протестирует новый формат зооцентров: помимо магазина такая площадка будет включать ветеринарную клинику, аптеку и игровую зону. Ветеринарные кабинеты планирует открывать и сеть корпорации Mars
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сеть «Четыре лапы» откроет в столичном торгово-развлекательном комплексе «Капитолий» новый омниканальный зооцентр площадью 750 кв. м. Площадь стандартной точки обычно равняется 200–250 кв. м. Как рассказал представитель сети Анатолий Верещагин, в новом центре помимо зоомагазина будет круглосуточная ветеринарная клиника со стационаром, штатными ветврачами, УЗИ и хирургией, а также ветеринарная аптека, груминг-салон, тренировочный клуб, игровые зоны для детей и лекторий для встречи с кинологами и зоопсихологами.

В новом формате компания обкатает киоски онлайн-заказа товаров и кассы самообслуживания, обещает Верещагин. Ассортимент магазина вырастет с 6 тыс. товарных позиций до 25 тыс.

Инвестиции в проект компания не раскрывает. По оценке гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, средняя стоимость открытия зоомагазина в Москве на площади, схожей с той, где открываются стандартные точки сети «Четыре лапы», составляет около 2 млн руб. Увеличение площади, а главное, добавление ветеринарных услуг и стационара, которые потребуют дорогостоящего оборудования, увеличат размер вложений не менее чем в пять раз, считает эксперт.

Что такое «Четыре лапы»

Сеть «Четыре лапы» более 25 лет работает на российском рынке зоотоваров и является крупнейшей по количеству торговых точек. Компания была основана Андреем Цыпиным. С 2009 года сеть развивается по франшизе и сейчас насчитывает более 250 магазинов в 18 регионах страны. По данным компании, совокупная выручка магазинов, работающих под брендом «Четыре лапы», за 2018 год составила 3 млрд руб.

Объем всего рынка по итогам 2018 года аналитики Euromonitor International оценивают в $280 млн, долю «Четырех лап», как и ближайшего конкурента — сети «Бетховен», — в 9,7%.

Магазин нового формата в «Капитолии» станет, по словам Верещагина, тестовой площадкой: компания начнет его тиражировать, если увидит необходимый синергетический эффект от совмещения форматов розницы, ветеринарии и других дополнительных услуг, который должен выразиться в большей лояльности потребителей и росте среднего чека.

Кроме того, в зооцентре компания сможет плотно контактировать с покупателями, собирая сведения об их предпочтениях и учитывая это в программе лояльности. «Просто продажи корма — это уже абсолютно базовая услуга, сейчас потребителю нужен комплексный сервис, в котором услуги будут оказаны здесь и сейчас», — рассуждает Верещагин.

Сегмент ветеринарии заинтересовал и розничный проект корпорации Mars, крупнейшего в России производителя кормов для домашних животных. Американской компании принадлежат права на бренд сети магазинов «Любимчик», который развивают различные партнеры компании.

В 2020 году в новых точках сети большого формата планируется открытие ветеринарных кабинетов, сообщила менеджер по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Елена Селиванова. По ее мнению, на рынке есть потребность в получении ветеринарных консультаций и простых процедурах: осмотре, прививках, стрижке когтей, анализах. Эти услуги удобны потребителям и выгодны для бизнеса, так как способствуют увеличению трафика и среднего чека, отметила Селиванова.

Какие перспективы у проекта и кто еще намерен переформатировать магазины в ветцентры — в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, животные, Mars
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
И ребятам, и зверятам: как «Детский мир» откроет зоомагазины
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter