Крупнейший продавец товаров для животных запустит ветклиники

Сеть «Четыре лапы» протестирует новый формат зооцентров: помимо магазина такая площадка будет включать ветеринарную клинику, аптеку и игровую зону. Ветеринарные кабинеты планирует открывать и сеть корпорации Mars

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сеть «Четыре лапы» откроет в столичном торгово-развлекательном комплексе «Капитолий» новый омниканальный зооцентр площадью 750 кв. м. Площадь стандартной точки обычно равняется 200–250 кв. м. Как рассказал представитель сети Анатолий Верещагин, в новом центре помимо зоомагазина будет круглосуточная ветеринарная клиника со стационаром, штатными ветврачами, УЗИ и хирургией, а также ветеринарная аптека, груминг-салон, тренировочный клуб, игровые зоны для детей и лекторий для встречи с кинологами и зоопсихологами.

В новом формате компания обкатает киоски онлайн-заказа товаров и кассы самообслуживания, обещает Верещагин. Ассортимент магазина вырастет с 6 тыс. товарных позиций до 25 тыс.

Инвестиции в проект компания не раскрывает. По оценке гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, средняя стоимость открытия зоомагазина в Москве на площади, схожей с той, где открываются стандартные точки сети «Четыре лапы», составляет около 2 млн руб. Увеличение площади, а главное, добавление ветеринарных услуг и стационара, которые потребуют дорогостоящего оборудования, увеличат размер вложений не менее чем в пять раз, считает эксперт.

Что такое «Четыре лапы» Сеть «Четыре лапы» более 25 лет работает на российском рынке зоотоваров и является крупнейшей по количеству торговых точек. Компания была основана Андреем Цыпиным. С 2009 года сеть развивается по франшизе и сейчас насчитывает более 250 магазинов в 18 регионах страны. По данным компании, совокупная выручка магазинов, работающих под брендом «Четыре лапы», за 2018 год составила 3 млрд руб. Объем всего рынка по итогам 2018 года аналитики Euromonitor International оценивают в $280 млн, долю «Четырех лап», как и ближайшего конкурента — сети «Бетховен», — в 9,7%.

Магазин нового формата в «Капитолии» станет, по словам Верещагина, тестовой площадкой: компания начнет его тиражировать, если увидит необходимый синергетический эффект от совмещения форматов розницы, ветеринарии и других дополнительных услуг, который должен выразиться в большей лояльности потребителей и росте среднего чека.