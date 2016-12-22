В связи с массовым оттоком средств со счетов клиентов Русский ипотечный банк объявил о прекращении платежей. В банке заявили, что столкнулись с волной негативных публикаций в интернете и социальных сетях

Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Русский ипотечный банк (РИБ) объявил о прекращении операционной деятельности. Сообщение опубликовано на главной странице его сайта.

В обращении к клиентам банка сообщается, что решение о приостановке деятельности принято в связи с массовым снятием клиентами денежных средств со счетов. Причину волнений вкладчиков в РИБе связали с волной негативных публикаций в интернете, «в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах».

«В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Недоступны также платежи и переводы через интернет-банк и мобильное приложение.

В РИБе принесли извинения клиентам ​за сложившуюся ситуацию и заверили, что совет директоров банка совместно с Центробанком разрабатывает меры по восстановлению работоспособности кредитной организации.

По данным портала «Банки.ру», РИБ считается небольшим по размеру активов столичным банком, базовым источником финансирования деятельности которого выступают вклады физических лиц (69,7%). Банк занимается в основном обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов.

Русский ипотечный банк — участник системы обязательного страхования вкладов.​По размеру активов он занимает 189-е место в России, нетто-активы банка оцениваются в 12,7 млрд руб. Вклады физических лиц, по данным «Банки.ру» на октябрь, составляют 8,2 млрд руб.

РИБ был основан в 1992 году и изначально назывался Сибирским крестьянским банком, а после того как в 2005-м его приобрели Собинбанк и структуры группы МИАН, стал специализироваться на выдаче ипотечных кредитов и получил новое название — Русский ипотечный банк.