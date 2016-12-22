ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,60 65,66 EUR Нал. 75,51 74,52 USD Бирж. 66,09 +0,19 EUR Бирж. 74,92 +0,24 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5660,60 +8,60 IMOEX 2375,04 -0,27% RTSI 1132,11 +0,09% Brent 67,63 +0,93% DJIA 25293,31 +0,85% Nasdaq 7259,82 +1,73%
Владельцы «Северного Кузбасса» решили продать угольный бизнес
Лента новостей
Углеродное волокно, вода и магний: легкий и мощный ноутбук для поездок 15:12, РБК и Lenovo СМИ анонсировали переход капитана сборной Уругвая в «Манчестер Юнайтед» 15:08, Спорт В Иркутской области в ДТП с автобусом и трактором пострадали девять детей 15:04, Общество «Аэрофлот» запретит своим сотрудникам пользоваться телефонами в офисе 14:42, Бизнес В Алтайском крае уволили напавших на мужчину на костылях полицейских 14:39, Общество Bitcoin подешевел, Ethereum не подорожал: как работают сигналы экспертов 14:31, Крипто 6 правил путешествия с друзьями 14:31, РБК и Билайн В Петербурге обнаружили склад со 125 тыс. бутылок контрафактного алкоголя 14:31, Общество Кто и как оформляет модные бутики 14:30, Стиль Владельцы «Северного Кузбасса» решили продать угольный бизнес 14:29, Бизнес Глава Минэнерго передал полномочия куратора электроэнергетики Текслеру 14:27, Общество Последствия пожаров Camp Fire в Калифорнии 14:26, Фотогалерея  Что происходит на табачном рынке после турбулентности 14:25, Потребрынок  Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 14:21, РБК и Volkswagen В московском метро девушку зажало между вагоном и платформой 14:16, Общество Футболист сборной России Зобнин пропустит матч Лиги наций со Швецией 14:13, Спорт ФАС предложила ужесточить требования к биржевым трейдерам бензином 14:09, Бизнес СМИ сообщили о готовности противников Терезы Мэй начать ее отстранение 14:07, Политика Минобороны сообщило о подконтрольных США боевиках в сирийском Эр-Рукбане 14:02, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 14:00, РБК и Mastercard Песков назвал правомерными действия России в Азовском море 13:53, Политика «МегаФон» и Mail.Ru Group отказались от контроля над сервисом «Ситимобил» 13:48, Технологии и медиа В Кремле прокомментировали обещание Абэ не размещать базы США на Курилах 13:48, Политика В Кремле назвали «банкеты» Цеповяза в колонии отвратительной ситуацией 13:45, Общество Почему Bitcoin Cash подешевел на 50% за сутки 13:34, Крипто Гайд по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 13:32, РБК и Открытие Бывшая девушка рэпера Пи Дидди Ким Портер найдена мертвой 13:29, Общество Главный тренер «Зенита» назвал Кокорина одним из лидеров команды 13:26, Спорт
Владельцы «Северного Кузбасса» решили продать угольный бизнес
Бизнес, 14:29
0
Владельцы «Северного Кузбасса» решили продать угольный бизнес
Компанию «Северный Кузбасс» выставили на продажу на фоне корпоративного конфликта. Среди потенциальных покупателей — бизнесмены Виктор Нусенкис и Андрей Бокарев, а также владелец «Южуралзолото» Константин Струков
Шахта «Берёзовская» (Фото: «Угольная компания «Северный Кузбасс»)

Владельцы компании «Северный Кузбасс», которой принадлежат две шахты — Березовская и Первомайская (в них добывается уголь, используемый для производства стали), а также обогатительная фабрика «Северная», рассматривают возможность продажи бизнеса. Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству компании, и ее консультант.

По словам одного из собеседников РБК, «Северным Кузбассом» интересуются «три-четыре крупных холдинга». Другой источник утверждает, что предварительная договоренность о продаже есть «с одним из кемеровских бизнесменов».

Этим активом интересуется владелец «Южуралзолото» Константин Струков, который в 2017 году купил разрез «Киселевский» у холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева и Владимира Гридина, говорит один из собеседников РБК. Кроме того, к нему присматривались бывший владелец шахты «Заречная» Виктор Нусенкис и совладелец «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев. Представители «Южуралзолота» и «Кузбассразрезугля» отказались от комментариев. С Нусенкисом связаться не удалось.

В «Северном Кузбассе» несколько месяцев длится корпоративный конфликт, акции компании арестованы по решению суда. В августе у нее сменился основной акционер: владельцем 98,64% акций «Северного Кузбасса» вместо гонконгского Kusbas Holding Limited, подконтрольного Дмитрию Алексееву, стал Александр Миськов, следует из ее списка аффилированных лиц. После этого Kusbas Holding подал иск в арбитражный суд Кемеровской области к Миськову и регистратору «Московский фондовый центр» о незаконном списании контрольного пакета акций. «Так как акционер не давал распоряжений о передаче акций, отчуждение имеет все признаки хищения», — говорится в иске.

Председатель совета директоров «Северного Кузбасса» Константин Алексеев (отец Дмитрия Алексеева) записал на канале YouTube обращение к президенту Владимиру Путину, в котором обвинил Миськова в захвате компании. По его словам, за Миськовым «стоит бывший министр энергетики Сергей Шматко». Официальный представитель Шматко (сейчас он — спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики) заявил, что это видеообращение «является фейком». Алексеев также заявил РБК, что видео сфабриковано. «Я где-то что-то говорил, но это видео смонтировано, и направлено на дискредитацию меня. Я долгое время находился на лечении заграницей, а меня таким образом пытались поссорить с моим лучшим другом Сергеем Ивановичем, у которого я когда-то работал в министерстве энергетики», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал РБК, что в Кремле не видели это обращение и не знают о нем. В пресс-службе «Северного Кузбасса» не ответили на запрос РБК.

Источник, близкий к «Северному Кузбассу», предположил, что продажа компании — это попытка «найти решение для примирения сторон, разделив вырученные от продажи средства соответственно их долям».

Обогатительная фабрика «Северная» (Фото: «Угольная компания «Северный Кузбасс»)

До 2015 года «Северный Кузбасс» принадлежал крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal, штаб-квартира которой находится в Люксембурге. ArcelorMittal еще в 2008 году купила кузбасские шахты у «Северстали» за $718 млн. При продаже этих активов люксембургская компания не раскрыла сумму сделки, но сообщила, что она позволила увеличить EBITDA группы на $79 млн.

В 2017 году «Северный Кузбасс» добыл 1,4 млн т угля, план на 2018 год — 1,6 млн т. Выручка компании в прошлом году составила 7,4 млрд руб., а в этом году прогнозируется на уровне около 9 млрд руб. У компании есть планы увеличения добычи угля до 2–2,5 млн т в год к 2020–2021 годам, писал «Интерфакс».

Помимо конфликта вокруг смены основного собственника, к компании есть претензии со стороны другого акционера — московской компании «Фипрон», владеющей 37,5% Kusbas Holding Limited (до августа был контролирующим акционером «Северного Кузбасса»). Компания обратилась в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о взыскании с «Северного Кузбасса» и Алексеева 4,1 млрд руб. Суть претензий в материалах суда не уточняется.

По уровню EBITDA «Северный Кузбасс» (около 3 млрд руб.) можно было бы оценить в 12 млрд руб., но с учетом акционерного конфликта вряд ли ее продадут дороже 7–8 млрд руб., сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, напомнив, что «у компании были проблемы с запасами, расположенными в санитарно-защитной зоне».

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Северсталь» , Уголь
Главное
Ротенберг обменял остров в Петербурге на воинскую часть в Москве Бизнес
Материалы по теме
Уголь на продажу: кто претендует на активы Босова Бизнес
Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter