Польская компания оспорила решение ЕС закрыть дело против «Газпрома»

Государственная PGNiG оспорила решение Еврокомиссии о прекращении антимонопольного расследования против «Газпрома». Дело расследовали с 2011 по 2018 год. «Газпром» избежал штрафов, но столкнулся с ограничениями

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Польская нефтегазовая компания PGNiG решила оспорить в суде решение Еврокомиссии закрыть многолетнее антимонопольное расследование против «Газпрома», следует из базы данных Суда ЕС.

Датой подачи апелляции указано 15 октября, суть иска в документах не раскрывается. РБК направил запрос в «Газпром».

​Дело о нарушении «Газпромом» антимонопольного законодательства расследовалось Европейской комиссией (ЕК) с 2011 года.

При этом единственной страной, официально направившей жалобу в ЕК с просьбой расследовать возможные нарушения со стороны «Газпрома» была Литва, бывший министр энергетики которой, Арвидас Секмокас, утверждал, что его страна платит самую высокую цену за российский газ в Европе (на 10–20% выше, чем остальные). Однако в итоге расследование коснулось деятельности «Газпрома» в восьми странах — Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Дело завершилось в мае 2018 года в пользу «Газпрома». ЕК пришла к выводу, что «Газпром» не нарушал антимонопольное законодательство и не должен платить угрожавший компании штраф в размере 10% от выручки.

Однако одновременно с окончанием расследования ЕК наложила на «Газпром» ряд обязательств, среди которых — возможность для долгосрочных партнеров компании пересматривать цены по контрактам на покупку газа, а также обязательство не препятствовать перепродаже российского газа в другие страны.

Если стороны не договорятся о цене на газ, спор будет рассматривать арбитраж в юрисдикции ЕС.

Кроме того, согласно решению Еврокомиссии, «Газпром» должен отказаться от навязывания условий некоторым своим партнерам за счет фактора контроля над газовой инфраструктурой (Еврокомиссия подозревала, что «Газпром» использует такие проекты, как «Южный поток», и существующие газопроводы как инструмент давления). Правила, наложенные Еврокомиссией, будут действовать в течение восьми лет.

В том случае, если российская компания будет нарушать условия, регулятор может наложить на «Газпром» штраф в размере до 10% от ее глобальной выручки без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил ЕС. Выручка «Газпрома» в 2017 году составила 6,55 трлн руб.

«Еврокомиссия будет защищать свое решение в суде», — заявил представитель антимонопольного директората Еврокомиссии Рикардо Кардосо «Интерфаксу», комментируя апелляцию Польши.