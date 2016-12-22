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Белозеров заявил об отказе Минтранса снизить штрафы для РЖД за опоздания
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Белозеров заявил об отказе Минтранса снизить штрафы для РЖД за опоздания
Бизнес, 17:36
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Белозеров заявил об отказе Минтранса снизить штрафы для РЖД за опоздания
Минтранс не поддержал законопроект, который снизит штрафы для РЖД за опоздания при доставке грузов, говорится в письме Олега Белозерова. Документ выравнивает нормативы на внутреннем и международном сообщении, настаивает он
Фото: Андрей Пронин / ТАСС

Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил вице-премьера Максима Акимова провести согласительное совещание и выработать позицию по снижению штрафов за просрочку доставки грузов, порожних вагонов и контейнеров. Об этом говорится в письме Белозерова, которое было отправлено 12 октября. У РБК есть копия письма, ​представитель Акимова подтвердила получение письма. От других комментариев она отказалась.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Речь идет о поправках в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», устанавливающий ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов, порожних грузовых вагонов и контейнеров, который Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Поправки должны снизить штраф, взыскиваемый с РЖД за просрочку доставки груза, с 9 до 6% стоимости перевозки в сутки и установить предел в 30% провозной платы.

Белозеров указывает, что целью законопроекта является «гармонизация» ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов на внутреннем и международном сообщении. Но в Минтрансе не поддерживает этот законопроект, указывает он. В Минтрансе пока не ответили на запрос РБК.

РЖД существенно улучшил качество и скорость доставки, в частности за счет увеличения скорости, сокращения простоя вагонов и продолжительности погрузки-разгрузки, перечисляет Белозеров. Сейчас, согласно ст. 97 устава, штрафы для перевозчика за просрочку доставки груза по России могут достигать 100% провозной платы. Международными соглашениями и законодательством Белоруссии размер штрафа составляет 6% стоимости перевозки (в Казахстане — 5%) и максимально доходит до 30% (в Казахстане — 50%). По мнению главы РЖД, такая ситуация требует привести действующий размер штрафа в соответствие с международным​и нормами.

Законопроект не затрагивает права грузоотправителей и получателей на получение компенсаций, так как не исключает ответственности перевозчика за нарушения, а лишь обеспечивает равенство условий на внутреннем и международном сообщении, подчеркивает Белозеров.

В середине 2017 года эта инициатива уже широко обсуждалась и не нашла понимания ни у грузовладельцев, ни у операторов подвижного состава, сказал РБК источник, близкий к одному из грузоотправителей. За последние пару лет многие участники рынка вынужденно отказались от выставления РЖД штрафов за просрочку доставки вагонов и грузов, чтобы сохранить партнерские отношения с компанией по многим рабочим вопросам. Но, как показал опыт, такой отказ не повлиял положительно на скорость доставки вагонов и грузов: перевозчик, как и ранее, зачастую не соблюдает сроки доставки, жалуется он. Поэтому право на получение штрафа, установленное законом, должно оставаться в неизменном виде как стимул для монополии соблюдать нормативные сроки, заключает он.

Как следует из отчета РЖД по МСФО за 2017 год, размер штрафов, выставленных клиентами, составил 1,8 млрд руб. Как уточняет генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, большая доля этих штрафов приходится на плату за просрочку доставки.

Вопрос сроков принятия законопроекта чрезвычайно острый для РЖД, потому что эксплуатационная обстановка на сети ухудшилась, увеличился простой вагонов: например, на направлении из Кузбасса на Дальний Восток брошены более 600 поездов. «Конечно, операторы выставляют эти штрафы РЖД, и компания вынуждена нести серьезную ответственность», — указывает он. Источник среди крупных грузовладельцев сообщил РБК, что не может вспомнить случаи, когда РЖД компенсировали бы задержки доставки грузов.

Авторы: Валерия Комарова, Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Белозеров , Максим Акимов , РЖД
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