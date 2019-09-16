Основатель Vetements Гвасалия ушел с поста креативного директора бренда

Бренд Vetements покинул его основатель и креативный директор Демна Гвасалия, с 2015 года он занимает аналогичную должность в Balenciaga

Основатель Vetements грузинский дизайнер Демна Гвасалия объявил об уходе с поста креативного директора бренда, пишет WWD со ссылкой на заявление компании.

«Талант Демны и его видение моды были основополагающими для продолжающегося успеха Vetements», — говорится в заявлении, которое цитирует издание. Сам Гвасалия заявил, что считает свою миссию выполненной и Vetements способен развивать свое наследие самостоятельно.

Брат Демны, Гурам Гвасалия, занимающий пост гендиректора модного дом, заявил, что в Vetements благодарны за работу дизайнера на бренд и продолжат «расширять границы» после его ухода.

Причины ухода Демны из Vetements ни один из братьев не уточнил.

Гвасалии 38 лет, он окончил Тбилисский государственный университет, после чего учился в Королевской академии художеств в Антверпене. Он работал ведущим дизайнеров в Louis Vuitton и Maison Margiela. В 2014 году браться Гвасалия основали собственный бренд Vetements .