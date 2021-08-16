Глава «Победы» дал совет S7 по созданию лоукостера

Для создания лоукостера нужно купить новые самолеты и достигать высокого налета, что позволит компании быть эффективной, заявил РБК глава «Победы» Андрей Калмыков. По его словам, компании также нельзя иметь офис в центре города

Андрея Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У единственного российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») нет никаких секретов успеха, утверждает глава компании Андрей Калмыков.

«Покупайте новые самолеты, достигайте высокого налета, будьте эффективными — и получите низкую себестоимость», — так он ответил на вопрос РБК, готова ли компания поделиться опытом с совладелицей S7 Татьяной Филевой, которая в конце июля объявила о планах создания нового лоукостера.

«Но нельзя иметь офис в мраморе в центре города и говорить, что ты лоукост, потому что ты не сможешь дальше транслировать ценности лоукост-компании сотрудникам. Это должно быть во всем», — добавил Калмыков. Он напомнил, что у «Победы» штаб-квартира находится за МКАД, в бизнес-парке «Румянцево», где работает только один принтер.

Офис авиакомпании S7 располагается в ее базовом аэропорту Толмачево в Новосибирской области (г. Обь, проспект Мозжерина, д. 10), а ее головной компании S7 Group — в центре Москвы, на улице Петровка, 7. Филева говорила, что лоукостер, который должен начать полеты в июле 2022 года, будет создан отдельно от S7 Airlines и не будет ее «дочкой». РБК направил запрос в пресс-службу S7.