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Бизнес ,  
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Глава «Победы» дал совет S7 по созданию лоукостера

Для создания лоукостера нужно купить новые самолеты и достигать высокого налета, что позволит компании быть эффективной, заявил РБК глава «Победы» Андрей Калмыков. По его словам, компании также нельзя иметь офис в центре города
«Аэрофлот» AFLT ₽66,76 -0,06% Купить
Андрея Калмыков
Андрея Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У единственного российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») нет никаких секретов успеха, утверждает глава компании Андрей Калмыков.

«Покупайте новые самолеты, достигайте высокого налета, будьте эффективными — и получите низкую себестоимость», — так он ответил на вопрос РБК, готова ли компания поделиться опытом с совладелицей S7 Татьяной Филевой, которая в конце июля объявила о планах создания нового лоукостера.

Глава «Победы» — РБК: «Государство не должно ничего компенсировать»
Бизнес
Андрей Калмыков

«Но нельзя иметь офис в мраморе в центре города и говорить, что ты лоукост, потому что ты не сможешь дальше транслировать ценности лоукост-компании сотрудникам. Это должно быть во всем», — добавил Калмыков. Он напомнил, что у «Победы» штаб-квартира находится за МКАД, в бизнес-парке «Румянцево», где работает только один принтер.

Офис авиакомпании S7 располагается в ее базовом аэропорту Толмачево в Новосибирской области (г. Обь, проспект Мозжерина, д. 10), а ее головной компании S7 Group — в центре Москвы, на улице Петровка, 7. Филева говорила, что лоукостер, который должен начать полеты в июле 2022 года, будет создан отдельно от S7 Airlines и не будет ее «дочкой». РБК направил запрос в пресс-службу S7.

Объявляя о планах запуска новой компании, совладелица S7 говорила, что она будет летать в обходы Москвы и Петербурга. «Сможет ли новый лоукостер на этом зарабатывать? Думаю, что сможет, но все зависит от того, насколько новая компания сможет управлять своими «костами», — сказал Калмыков. По его словам, у «Победы» доля таких рейсов очень сильно зависит от сезона: летом их много, а зимой — гораздо меньше. «Если считать региональную долю только без Москвы, то летом это почти 40%. Если в обход Москвы и Санкт-Петербурга — чуть больше 20%. Конечно, нам удается на них зарабатывать, иначе мы не летали бы», — добавил он.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Авиакомпания "Победа" S7 лоукостер
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