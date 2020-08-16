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Мотивационный спикер назвал первых кандидатов на увольнение при кризисе

Один из самых известных мотивационных менеджеров мира рассказал, чем надо заниматься, чтобы избежать угрозы увольнения
Брайан Трейси
Брайан Трейси (Фото: из личного архива)

В интервью РБК Брайан Трейси отметил, что в кризисный период компании фокусируются прежде всего на финансовых результатах и обращают внимание в основном на продажи, а не на технологии. Как следствие, наиболее успешными в сложной ситуации оказываются те, чья работа непосредственно связана с извлечением прибыли. «Неважно, каким был ваш предыдущий опыт. Многие люди, начинающие в компании с низовых должностей, поднимаются наверх, потому что демонстрируют способность добиваться наиболее важных для компании результатов — роста продаж и повышения прибыльности. А это обеспечивает рост акций», — говорит Трейси.

Брайан Трейси — РБК: «Глава компании должен быть как Георгий Жуков»
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<p>Брайан Трейси</p>

Он ссылается на недавнее американское исследование, при котором представителям различных компаний задавали вопрос: кого они будут увольнять в первую очередь в период рецессии. «Итог такой — увольнять будут тех, кто дальше всего находится от генерирования прибыли, — отмечает спикер. — Если вы на передней линии, занимаетесь продажами, маркетингом, обеспечиваете прибыль, вас не уволят, потому что вы слишком ценны. Если же вы находитесь на два-три уровня позади всего этого, например, бухгалтером работаете, вас могут уволить без ущерба компании».

Брайан Трейси — известный американо-канадский эксперт в области психологии достижений, глава компании Brian Tracy International, занимающейся коучингом и развитием людей и компаний. За свою более чем 30-летнюю карьеру Трейси консультировал более тысячи компаний. Общая аудитория его выступлений, посвященных лидерству, продажам, стратегии, креативности, психологии успеха и другим темам, превышает 5 млн человек. Брайан Трейси работал с такими компаниями, как IBM, Deloitte, McDonnell Douglas, Bank of America и другими. Регулярно выступает и пишет колонки для ABC, CNN, The Wall Street Journal, New York Times и др.

Автор: Илья Носырев
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