Организаторы выставки Бэнкси в Москве получат доход в 180 млн руб.

Выставка работ Бэнкси, по словам российских организаторов, принесет им 180 млн руб. выручки. Устроители называют московскую экспозицию, о проведении которой сам Бэнкси не знал, самой успешной за всю историю выставок художника

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Экономика стрит-арта

Организатор выставки Banksy рассказал РБК об экономике своего проекта. По словам продюсера экспозиции Александра Начкебия, до окончания выставки 2 сентября ее должны посетить около 300 тыс. человек. Выручка проекта, таким образом, может составить около 180 млн руб. «Выставка однозначно будет прибыльной — точной цифры я назвать не могу, но в плюс мы выйдем», — добавил он.

Он также сообщил, что после завершения работы выставки в России повезет коллекцию в мировое турне — она будет выставляться в Мексике, Франции, Италии и других странах. «У нас на нее большие планы. Мы сейчас расплачиваемся за коллекцию на несколько лет вперед. Поэтому все, что мы получаем, мы вкладываем вновь, так что о конечной прибыли говорить пока рано», — говорит Александр Начкебия.

Основными статьями расходов организаторов стала плата за аренду экспонатов у владельцев частных коллекций, которую нужно вносить заранее, а также страховка и перевозка экспозиции. «С точки зрения планирования схема с арендой — самая простая и правильная. Мы один раз заключаем с владельцами договор на аренду какого-то произведения искусства на определенный срок и платим за эту аренду деньги вперед. А дальше уже владельцы произведения искусства в соответствии со своим контрактом с Бэнкси каким-то образом с ним расплачиваются, платят роялти — это их уже отношения, к которым мы не имеем никакого отношения», — уточнил Начкебия. По его словам, работы Бэнкси приехали в Москву из США, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции и Испания, «есть даже несколько вещей из России».

Организацией выставки в Москве занимается компания IQ art management, которой, по данным СПАРК, на 100% владеет Александр Начкебия. По информации в системе за 2016 год, чистая прибыль компании составила 3,413 млн руб. Начкебия живет в Санкт-Петербурге и занимается организацией выставок уже несколько лет. Среди организованных им событий — выставка «Искусство Lego» в Москве и Санкт-Петербурге, «Ван Гог» в Турции и Мексике — всего «около 30 событий по всему миру».

По словам Начкебии, организовать экспозицию работ Бэнкси в Москве было непросто. «Это история для отдельного разговора за кружкой коньяка. Скажу так: крупные организаторы пытались привезти Бэнкси в Москву трижды, и им это не удалось. А нам удалось», — говорит предприниматель. Общая стоимость представленных на московской выставке экспонатов, по словам Начкебии, превышает £12 млн. Вариант экспозиции, которую IQ art management планирует возить по миру, оценивается в £20 млн. «К сожалению, не всех удалось уговорить передать произведения искусства в коллекцию для России», — объясняет он.

«Бэнкси не Робин Гуд»

Вечером 15 августа стрит-арт художник Бэнкси, известный настенными граффити по всему миру, опубликовал в своем аккаунте в Instagram скриншот диалога с подписчиком, который сообщил ему, что в Москве проводится выставка под его именем, а за вход берут £20. Оказалось, что сам художник о факте проведения выставки не знал. «Ты знаешь, что я не имею к этому никакого отношения, так? Я не беру с людей деньги за то, чтобы они могли увидеть мои работы», — написал Бэнкси.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В ответ на это организаторы заявили, что и не скрывали того, что выставка не согласована с автором работ, а экспонаты взяты из частных коллекций. «У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси», — объяснил Александр Начкебия РБК.

Эта история стала отличной рекламой для выставки, уверены организаторы. «Как говорится, пиар плохим не бывает. Со вчерашнего вечера мне позвонили больше ста человек — галеристы, агенты, профессионалы арт-бизнеса. Все поздравляют меня с тем, что реакция Бэнкси — это косвенное признание нашего успеха, — уверяет Александр Начкебия. — Все мировые выставки, которые проходят без его участия в Риме, Амстердаме, Берлине, Торонто и других городах, Бэнкси довольно жестко комментирует в духе «нелегальная выставка, нельзя туда ходить и платить за это деньги» сразу же после открытия. В нашем случае он молчал 2,5 месяца и в итоге высказался очень сдержанно и иронично, а проект в Москве стал самой посещаемой и успешной его выставкой в мире».

По мнению Начкебия, общественность неверно интерпретирует выступления Бэнкси против коммерциализации искусства. «Его позиция нам очень близка и понятна, но она не такая, как ее пытаются представить. Комментарий Бэнкси — это лучшее, что он мог сказать о нашей выставке, находясь в жестких рамках своего бренда и имиджа, — считает организатор​. — Бэнкси не Робин Гуд — он точно так же, как и другие современные художники, делает коммерческие вещи. Пишет картины, делает принты и успешно их продает. Все мы понимаем, что выставки — это бизнес, который должен себя окупать».