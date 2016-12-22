«Роснефть» предупредила о потере 15 млрд руб. в год из-за нового сбора

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил против введения утилизационного сбора на средства производства и газовые турбины. В случае одобрения этой инициативы Минпромторга компания будет терять почти 15 млрд руб. в год, указал он

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Введение утилизационного сбора на средства производства (в том числе на продукцию машиностроения для нефтегазовых компаний), которое предлагает Минпромторг, приведет к «дополнительным отвлечениям» «Роснефти» в размере около 12 млрд руб. в год, а если в перечень продукции, облагаемой таким сбором, войдут и газовые турбины мощностью до 32 МВт, то закупки компании подорожают еще на 2,6 млрд руб. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он отправил вице-премьеру Дмитрию Козаку 15 июля. У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили два сотрудника профильных ведомств.

Минпромторг начал прорабатывать поправки в закон «Об отходах производства и потребления», предполагающие расширение перечня продукции, облагаемой утилизационным сбором, в 2016 году. Цель сбора — предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду отходов производства и потребления, вовлечь их в хозяйственный оборот, ограничить ввоз в Россию бывшей в употреблении и технологически устаревшей продукции, указывалось в пояснительной записке к законопроекту. В текущей редакции законопроекта (есть у РБК) указано, что размер сбора будет определяться индивидуально по каждому наименованию продукции, но не превысит 7% стоимости техники. По мнению ведомства, это не приведет к существенному удорожанию продукции, потому что сбор планируется ввести в отношении ограниченного перечня товаров, а их российские производители будут получать субсидии.

Но в этом законопроекте предусмотрено взимание утилизационного сбора со всех средств производства, а не с конкретных позиций, не установлена ставка сбора и ее максимальный уровень, замечает Сечин. «В сложившихся условиях размер ставки может быть произвольно и без учета всего комплекса негативных последствий повышен», — предупреждает он. К тому же документ не предусматривает освобождения от уплаты сбора в случае самостоятельной утилизации продукции, что превращает этот платеж в «налог на инвестиции» и это «идет вразрез» с решениями президента Владимира Путина и правительства о «неповышении фискальной нагрузки на бизнес», заключает он.

«Роснефть» действительно выступила против этой инициативы Минпромторга, подтвердил РБК источник в компании. Но представитель компании отказался комментировать служебную переписку.

Поправки Минпромторга из-за отсутствия конкретных параметров, включая перечень объектов, размер утилизационного сбора и порядок взимания, раскритиковал и предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. «Данный сбор является неналоговым платежом, имеющим квазиналоговый характер (аналог импортной пошлины). В соответствии с поручениями председателя правительства [...] все подобные платежи уже в текущем году должны быть кодифицированы на уровне Налогового кодекса», — говорится в его письме на имя Козака, отправленном 23 июля (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил источник в компании). Представитель «Газпром нефти» пока не ответил на запрос РБК.

И Сечин, и Дюков просят вице-премьера поручить Минпромторгу «переработать» этот законопроект с учетом их замечаний и сделать его максимально конкретным. У Козака будет согласительное совещание по этому вопросу на следующей неделе, сказал РБК его представитель, обещав представить позицию по итогам обсуждения.

Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

При инвестпрограмме размером около 1 трлн руб. потери около 15 млрд руб. в год от утилизационного сбора не так критичны для «Роснефти», замечает аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. По его мнению, гораздо больше «Роснефть» и другие нефтяные компании беспокоит факт неопределенности этого неналогового платежа. «Правительство в любой момент способно расширить перечень продукции, подпадающей под утилизационный сбор, что приведет к росту расходов нефтяников в дв​а-три раза на оплату утилизационного сбора. Есть риск и повышения ставки сбора», — поясняет эксперт.