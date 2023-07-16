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Суд вернул государству похищенные у «МиГа» здания и участок в Москве

Суд обратил в доход государства три здания и участок земли, похищенные у «МиГа»
Обратить в доход государства земельный участок и три здания в Москве требовала Генпрокуратура. По данным ведомства, бывшие топ-менеджеры «МиГа» и «Туполева» «неосновательно обогащались» за счет недвижимости и заработали ₽2,3 млрд
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Савеловский суд Москвы обратил в доход государства имущественный комплекс в столице, который ранее принадлежал самолетостроительной корпорации АО «РСК МиГ» и был у нее похищен, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о трех зданиях по адресу ул. Поликарпова, 27 и земельном участке площадью 22 тыс. кв. м, на котором они расположены. Национализировать имущество просила Генпрокуратура. По данным ведомства, им владели компании ООО «Либерта-Инвестмент» и ООО «Поликарпова-Инвест», а также двое граждан, контролирующих эти фирмы — Алексей Озеров и Егор Носков.

Озеров — экс-гендиректор ОАО «МиГ-Рост» («дочка» «МиГа»), а Носков — бывший вице-президент ПАО «Туполев». В 2019 году первый получил девять с половиной, а второй — восемь лет колонии за мошенничество с объектами недвижимости на 800 млн руб.

Оба они отбывают сроки, но, как пишет газета, Генпрокуратура посчитала, что до настоящего времени Озеров и Носков пользовались недвижимостью и «неосновательно обогащались»; прибыль от сдачи площадей в аренду ведомство оценило в 2,3 млрд руб. Истец потребовал взыскать эту сумму в доход государства, суд удовлетворил ходатайство.

В решении инстанции говорится, что в 2004 году Озеров и Носков создали несколько фирм, наняв номинальных директоров, и совершили около десятка «заведомо невыгодных» сделок с недвижимостью. В итоге три здания «МиГ-РосТ» отошли компании «Либерта-Инвестмент», офисные помещения в них были сданы в аренду, а на первых этажах открыли кафе, рестораны, автосервисы, магазины и клинику, где лечили от алкоголизма. Затем «Поликарпова-Инвест» получила участок земли под корпусами и «выполнение преступного плана было завершено», считают в суде.

Суд отверг доводы ответчиков о том, что прокуратура пропустила сроки исковой давности по делу, заявив, что временное ограничение, на которое они ссылаются, «не может использоваться в качестве способа легализации незаконно приобретенного имущества». Озеров и Носков не согласились с решением инстанции и обжаловали его.

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В 2019 году, когда Озерову и Носкову вынесли приговор, защита настаивала, что следствие и суд не смогли доказать их причастность к хищениям, а стоимость похищенного была необоснованно завышена.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«МиГ» Савеловский суд Недвижимость хищение
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