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Евро/Рубль ₽73,1 (+3,76%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
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«Газпром» объединит строительную и ремонтную «дочки» в едином подрядчике
«Газпром» переводит две убыточные «дочки» по строительству и ремонту в новую структуру «Газстройпром» — единого генподрядчика по строительству. Только на ремонтные работы монополия в прошлому году потратила более 137,8 млрд руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В рамках реформы по переходу на контракты в области строительства и ремонтных работ «под ключ» «Газпром» присоединит к своей новой «дочке», единому подрядчику «Газстройпром», две убыточные структуры. По предложению куратора финансово-экономической деятельности «Газпрома» Фамила Садыгова к началу 2020 года предусмотрено передать этому подрядчику «Газпром комплектацию» и «Газпром центрремонт». Это следует из письма Садыгова, направленного предправления «Газпрома» Алексею Миллеру. У РБК есть проект письма, его подлинность подтвердил сотрудник «Газпрома».

Убытки «Газпром комплектации» и «Газпром центрремонта» по итогам 2018 года составили 4,8 млрд руб. (2,73 млрд и 2,06 млрд руб. соответственно), следует из письма топ-менеджера. Убытки продолжают расти: так, бюджет «Газпром комплектации» на 2019 год сформирован «с отрицательным финансовым результатом 3,56 млрд руб.», а бюджет «Газпром центрремонта» пока не утвержден. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК.

«Газпром комплектация» является поставщиком материально-технических ресурсов (от труб большого диаметра до стройматериалов) для «Газпрома» и его «дочек», она обеспечивает строительство крупнейших газопроводов и обустройство месторождений. А «Газпром центрремонт» объединяет семь ключевых «дочек», связанных с ремонтом, капстроительством и реконструкцией газопроводов, подземных хранилищ газа, газораспределительных станций и объектов энергоснабжения. Только на ремонтные работы газовая монополия в прошлому году потратила более 137,8 млрд руб., указано в ее отчете по МСФО.

Причинами убытков этих компаний «являются снижение объемов поставок и работ в связи с переходом дочерних обществ на прямые договоры, снижение ставки агентского вознаграждения, расходы на переезд», — перечисляет Садыгов. При этом расходы на финансирование «убыточной деятельности «дочек» за счет вкладов в их имущество со стороны «Газпрома» не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в связи с чем «данный инструмент финансирования не является оптимальным», указывает он. Для решения этой проблемы топ-менеджер предлагает «встроить» деятельность «дочек» в строительный комплекс «Газпрома» «с целью повышения эффективности бизнес-процессов строительства и ремонтов».

Партнер юридической компании «Шаповалов и Петров» Сергей Шаповалов говорит, что убытки прошлых лет юридически считаются отложенными расходами. «Если в будущем компании начнут генерировать доход, то доход уменьшается на размер старого убытка. Если их реорганизуют, вливают в другое, прибыльное юрлицо, прибыль этого юрлица (в случае с реорганизацией «дочек» «Газпрома» — «Газстройпром». — РБК) снижается на размер убытка присоединяемых компаний. Это влечет уменьшение налоговой базы», — поясняет юрист. Это позволит «Газстройпрому» уменьшить до 50% прибыли текущего периода компании, добавляет адвокат Forward Legal Григорий Нистратов.

Шаповалов замечает, что вливания в уставный капитал «дочек», которые сейчас осуществляет «Газпром», не относятся к расходам, которые можно списать на убытки. «Если бы «Газпром» самостоятельно решил уменьшить свою прибыль на размер убытка «дочек», это могло бы вызвать вопросы налоговиков. А сделка с «Газстройпромом» обоснованна — это слияние одного подрядчика с другими в целях реструктуризации бизнес-процессов «дочек», — отмечает юрист. По действующему налоговому законодательству материнская компания («Газпрома») может воспользоваться убытком своих дочерних обществ («Газпром комплектация» и «Газпром центрремонт») в целях налогообложения, только если присоединит к себе эти структуры, добавил Нистратов.

«Газстройпром» создан летом 2018 года. «Газпрому» принадлежит в нем только 49%, 25% — у структур Газпромбанка, остальное — у физических лиц. «Участие «Газпрома» в активах «Газстройпрома», которое есть в настоящее время, в самое ближайшее время будет уменьшено», — говорил Миллер в конце июня 2019 года.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ПАО Газпром, реформа
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