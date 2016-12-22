Основатель Alibaba приехал к Дерипаске в Усть-Лабинск

Основатель Alibaba Джек Ма посетил родной город Олега Дерипаски Усть-Лабинск. В знак поддержи строительства приютов для собак, которыми занимается фонд российского бизнесмена, Ма сфотографировался с бурбулем и борзой

Джек Ма (Фото: @oleg.deripaska / Instagram)

Богатейший человек в Азии (по версии Bloomberg) и основатель компании Alibaba Джек​ Ма прибыл в город Усть-Лабинск в Краcнодарском крае, где прописан крупнейший акционер UC Rusal Олег Дерипаска. Это следует из поста в официальном аккаунте Instagram Дерипаски, размещенном в понедельник, 16 июля.

В этом посте Ма изображен в футболке с надписью Dog and Football Fan с двумя собаками. «Джек Ма, основатель Alibaba.com, с бурбулем Аидой и хортой Зайкой фотографируется в знак поддержки приютов «ПовоДОГ», — говорится в подписи к фотографии. «Кроме Сочи открываем на днях приют в Подмосковье, затем в Красноярске, Иркутске и Абакане», — указано в официальном аккаунте Instagram ​Дерипаски.

Согласно международной базе собак (DogsFiles), Олегу Дерипаске принадлежит бурбуль по кличке G'AIDA, родившаяся в сентябре 2016 года. В этой базе не удалось найти упоминаний второй собаки, с которой сфотографировался Ма.

Хортая борзая — порода охотничьих собак, распространенная на территории Украины и южной части России.

Джек Ма прибыл в Россию с частным визитом на чемпионат мира по футболу, сказал РБК источник на рынке электронной торговли. В российском офисе Alibaba и Дерипаски отказались комментировать цели визита бизнесмена в Россию и его возможную встречу с Дерипаской. Представитель бизнесмена также отказался от комментариев. Информацию о визите Ма подтвердил источник в окружении российского бизнесмена.

В открытие приютов «ПовоДОГ» в 2014–2018 годах фонд Дерипаски «Вольное дело» вложит 250 млн руб., сказал РБК представитель Дерипаски. Первый такой приют для собак был открыт в Сочи накануне XXII зимних Олимпийских игр. В 2018 году приюты «ПовоДОГ» будут открыты в подмосковном Наро-Фоминске, Абакане, Красноярске и Иркутске, добавил он.

В апреле 2018 года Дерипаска оказался в санкционном списке США — SDN (Specially Designated Nationals) — наряду с другими российскими бизнесменами​, но пострадал сильнее других: под санкциями оказались все его крупные компании — En+, UC Rusal и группа ГАЗ.