Le Figaro узнала о переходе главы Renault в индустрию предметов роскоши

После 30 лет работы в автомобильной индустрии Лука де Мео возглавит люксовый холдинг Kering, который владеет брендами Gucci и Yves Saint Laurent, пишет Le Figaro. Должность гендиректора Renault он покинет 15 июля

Генеральный директор Renault Лука Де Мео покидает пост во французском автоконцерне. Он возглавит люксовый холдинг Kering, который владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

В пресс-релизе Renault, который был опубликован 15 июня, говорится, что де Мео принял решение «заняться новыми задачами вне автомобильного сектора». Официально он покинет должность 15 июля, а до этой даты продолжит исполнять свои обязанности на посту гендиректора концерна.

В автомобильной индустрии де Мео проработал около 30 лет. С 2015 по 2020 годы он руководил брендом SEAT, а также занимал различные должности в Toyota, Fiat, Volkswagen Group. Renault он возглавил концерн в июле 2020 года, сыграв ключевую роль в восстановлении концерна, отмечает Challenges.

Лука Де Мео перешел в Renault в период, когда компания отчитывалась о рекордных убытках из-за падения продаж в связи с пандемией. В 2024 году группа Renault достигла рекордной выручки: €56,2 млрд, что на 7,4% больше, чем в 2023 году.

Le Figaro пишет, что в окружении де Мео царит недоумение, поскольку 58-летний менеджер всю жизнь строил карьеру в автомобильной отрасли, а теперь уходит в индустрию предметов роскоши. Акции Renault на этих новостях снижаются почти на 7% — до €40,14.

В Kering отказались от комментариев Le Figaro. Reuters со ссылкой на источник в Kering пишет, что главный исполнительный директор холдинга Франсуа-Анри Пино «активно работает» над поиском преемника, чтобы разделить обязанности и сохранить только пост гендиректора.

За последние два года акции Kering потеряли более 60% своей стоимости, отмечает Reuters. Продажи группы сократились на 25% в годовом исчислении в Азии и на 13% в Западной Европе и Северной Америке. Если информация о переходе де Мео в Kering подтвердится, это станет «трансфером года», пишет Le Figaro.