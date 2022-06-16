Сервисы объявлений оценили долю подержанных авто со скруткой пробега
Около половины представленных на онлайн-агрегаторах авто с пробегом имеют признаки занижения цифр одометра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дрома», «Авито Автотеки» и «Авто.ру».
Примерно 65% машин на вторичном рынке имеют признаки скрутки пробега, подсчитали в «Дроме» на основе анализа более 250 тыс. проданных в 2022 году автомобилей. Больше всего таких предложений зафиксировано в Еврейской АО (73%), Республике Алтай (70,4%) и Хакасии (69%). Также выше среднего доля в Алтайском крае (68,2%), Иркутской области (67,1%), Туве (66,5%) и Новосибирской области (66,3%). Реже пробег скручивают в Москве и Петербурге — только примерно в 45% случаев.
По данным «Авито Автотеки», с января по май 2022 года доля зафиксированных в отчетах случаев скручивания показателей одометра составила в среднем 39,1%.
«Авто.ру» оценивает состояние автомобилей по нескольким факторам: пробег (нет ли расхождений), число собственников, страховые случаи, залоги и так далее. По этому подходу состояние ниже «нормы» имеют около 9% машин, представленных на сайте сервисе. На конец 2021 года, по данным «Авто.ру», почти у 16% автомобилей, продающихся по объявлениям, показания одометра подвергались корректировке.
В то же время, по оценкам «Дрома», объем предложений с заниженным пробегом в среднем по России не изменился по сравнению с прошлым годом, однако ценовой диапазон, в котором чаще фиксировалась скрутка показателей, вырос. Если в 2021 году признаки скрученного пробега были в основном у автомобилей до 500 тыс. руб. (73%), то сейчас из-за удорожания машин они есть у 68% автомобилей стоимостью до 800 тыс. руб.
В целом рынок автомобилей с пробегом в мае продолжил падение, сократившись на 7% к апрелю и на 30% к 2021 году, следует из данных «Автостата», — всего реализовано 326,7 тыс. машин. При этом число предложений о продаже машин с пробегом, по оценкам «Авто.ру», продолжает расти — на 45% за период с 28 марта по 13 июня.
Самой популярной маркой на вторичном рынке России осталась Lada, среди иномарок лидирует Toyota, уточнили в «Автостате». Самыми популярными моделями для перепродажи в мае осталась Lada Samara, далее идут Lada 2107 и Priora. Среди иномарок топ замыкает Toyota Corolla. По данным «Дрома», чаще всего одометр корректировали в 2022 году у Lada Priora, Toyota Corolla, а также у Toyota Camry.
15 июня «Автостат» сообщил, что рынок подержанных автомобилей в мае 2022 года сократился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самой популярной маркой на вторичном рынке в России в мае стала Lada, которая заняла 27,8% рынка (90,8 тыс. машин). При этом еще год назад доля Lada на вторичке составляла 23,1%.
На втором месте идет японская Toyota: в мае было продано 32,4 тыс. подержанных автомобилей этой марки. Третье место за Hyundai (17,5 тыс. шт.). В пятерку самых популярных марок также входят Kia (16,1 тыс. шт.) и Nissan (15,9 тыс. шт.).
Рост цен и падение продаж автомобилей в России продолжается с начала 2021 года. В 2022 году компании перестали отгружать российским дилерам новые машины и заморозили выпуск авто на своих российских предприятиях. В связи с этим отечественный рынок новых автомобилей в мае 2022 года показал падение на 83,5% (по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 24 268 новых легковых и легких коммерческих машин).