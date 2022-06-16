Сервисы объявлений оценили долю подержанных авто со скруткой пробега

«Авито Автотека» сообщила, что 39,1% машин на вторичном рынке имеют признаки скрутки пробега. «Дром» называет большую цифру — около 65%. По данным сервиса, чаще всего одометр «скручивали» у Lada Priora, Toyota Corolla и Camry.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Около половины представленных на онлайн-агрегаторах авто с пробегом имеют признаки занижения цифр одометра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дрома», «Авито Автотеки» и «Авто.ру».

Примерно 65% машин на вторичном рынке имеют признаки скрутки пробега, подсчитали в «Дроме» на основе анализа более 250 тыс. проданных в 2022 году автомобилей. Больше всего таких предложений зафиксировано в Еврейской АО (73%), Республике Алтай (70,4%) и Хакасии (69%). Также выше среднего доля в Алтайском крае (68,2%), Иркутской области (67,1%), Туве (66,5%) и Новосибирской области (66,3%). Реже пробег скручивают в Москве и Петербурге — только примерно в 45% случаев.

По данным «Авито Автотеки», с января по май 2022 года доля зафиксированных в отчетах случаев скручивания показателей одометра составила в среднем 39,1%.

«Авто.ру» оценивает состояние автомобилей по нескольким факторам: пробег (нет ли расхождений), число собственников, страховые случаи, залоги и так далее. По этому подходу состояние ниже «нормы» имеют около 9% машин, представленных на сайте сервисе. На конец 2021 года, по данным «Авто.ру», почти у 16% автомобилей, продающихся по объявлениям, показания одометра подвергались корректировке.

В то же время, по оценкам «Дрома», объем предложений с заниженным пробегом в среднем по России не изменился по сравнению с прошлым годом, однако ценовой диапазон, в котором чаще фиксировалась скрутка показателей, вырос. Если в 2021 году признаки скрученного пробега были в основном у автомобилей до 500 тыс. руб. (73%), то сейчас из-за удорожания машин они есть у 68% автомобилей стоимостью до 800 тыс. руб.

В целом рынок автомобилей с пробегом в мае продолжил падение, сократившись на 7% к апрелю и на 30% к 2021 году, следует из данных «Автостата», — всего реализовано 326,7 тыс. машин. При этом число предложений о продаже машин с пробегом, по оценкам «Авто.ру», продолжает расти — на 45% за период с 28 марта по 13 июня.

Читайте на РБК Pro Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции

Самой популярной маркой на вторичном рынке России осталась Lada, среди иномарок лидирует Toyota, уточнили в «Автостате». Самыми популярными моделями для перепродажи в мае осталась Lada Samara, далее идут Lada 2107 и Priora. Среди иномарок топ замыкает Toyota Corolla. По данным «Дрома», чаще всего одометр корректировали в 2022 году у Lada Priora, Toyota Corolla, а также у Toyota Camry.

15 июня «Автостат» сообщил, что рынок подержанных автомобилей в мае 2022 года сократился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самой популярной маркой на вторичном рынке в России в мае стала Lada, которая заняла 27,8% рынка (90,8 тыс. машин). При этом еще год назад доля Lada на вторичке составляла 23,1%.

На втором месте идет японская Toyota: в мае было продано 32,4 тыс. подержанных автомобилей этой марки. Третье место за Hyundai (17,5 тыс. шт.). В пятерку самых популярных марок также входят Kia (16,1 тыс. шт.) и Nissan (15,9 тыс. шт.).

Рост цен и падение продаж автомобилей в России продолжается с начала 2021 года. В 2022 году компании перестали отгружать российским дилерам новые машины и заморозили выпуск авто на своих российских предприятиях. В связи с этим отечественный рынок новых автомобилей в мае 2022 года показал падение на 83,5% (по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 24 268 новых легковых и легких коммерческих машин).