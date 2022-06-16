СДЭК объяснила задержки в доставке товаров «логистическим квестом»
Задержка поставок товаров, заказанных из-за границы через новый сервис CDEK.Shopping, связана с изменившимися внешними обстоятельствами, превратившими доставку в «логистический квест». Об этом сообщили РБК в компании.
Новый сервис, который работает по принципу «все включено», начали проектировать в декабре 2021 года.
«Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные нами простые и быстрые схемы выкупа и доставки товаров. В текущих реалиях логистика больше напоминает циркового жонглера на шаре, который должен и мячики не уронить, и сам выстоять», — сообщили в компании.
В СДЭК назвали три основные причины срыва доставки заказанных товаров.
- Закрытие транзита через страны, которые были частью маршрутов доставки, и необходимость срочно разрабатывать новые маршруты.
- Платежные ограничения, когда платеж в долларах может задержаться в обработке на 30 дней.
- Таможенный контроль в странах оформления транзита.
В компании заверили, что эти проблемы сейчас успешно решаются. За первый месяц работы CDEK.Shopping было сделано почти 2500 заказов. Более 50% товаров уже выкуплены и «будут доставлены покупателям в ближайшее время», а первая партия посылок уже доставлена адресатам.
Около 300 клиентов, не дождавшись своих заказов, оформили возврат средств, из них большая часть уже получили деньги, а остальные получат их в ближайшее время, добавили в компании, отметив, что большинство клиентов ожидают свои посылки.
В апреле СДЭК сообщила о нарушениях на таможне в аэропортах Москвы, а также на авиационном таможенном посту Центра электронного декларирования (ЦЭД). Компания пожаловалась в транспортную прокуратуру, Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета и управление по противодействию коррупции ФТС по поводу задержания грузов некоторых своих клиентов.
После вмешательства Генпрокуратуры, которая инициировала масштабные проверки в аэропортах Внуково и Шереметьево, ввоз и вывоз товаров был возобновлен. В частности, был снят запрет на доставку хамона. Однако таможня грузового терминала аэропорта Шереметьево, как заявляют в компании, по-прежнему задерживала тогда 17 посылок с хамоном, которые хранились там с декабря 2021 года.