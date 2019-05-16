Российский агрохолдинг представил проект теплиц в Казахстане на $1 млрд

Российский агрохолдинг «Эко-культура» намерен построить в Казахстане вместе с местным партнером комплекс теплиц общей площадью до 500 га. Заявленные инвестиции в проект — $1 млрд

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Агрохолдинг «Эко-культура» планирует построить в Казахстане тепличный комплекс площадью до 500 га. Меморандум о намерениях «Эко-культура» заключит с госкомпанией Kazakh Invest в рамках третьего Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям, который пройдет 17 мая в Нур-Султане, сообщили РБК в пресс-службе агрохолдинга.

Ожидается, что на подписании будет присутствовать премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, добавил представитель «Эко-культуры». В программе круглого стола президент «Эко-культуры» Александр Рудаков заявлен как один из спикеров. РБК направил запрос в Kazakh Invest.

Суммарный объем инвестиций, которые вложат в проект обе компании, может составить до $1 млрд, утверждает представитель «Эко-культуры». По его словам, комплекс планируется построить за пять лет, площадь первой очереди проекта составит 80 га. Партнером по выращиванию томатов станет казахская Green Land Alatau.

«Эко-культура» — один из крупнейших производителей овощей в России, он производит в основном томаты, огурцы и листовой салат. Агрохолдингу принадлежат теплицы в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях общей площадью 207,2 га. Владельцами головного ООО «АПХ «Эко-культура», согласно данным ЕГРЮЛ, являются на паритетных началах Александр Рудаков, Ирина Ашинова и Андрей Петренко. Финансовые показатели холдинга не раскрываются.

В октябре 2018 года «Эко-культура» уже объявляла о планах создать крупнейшее производство томатов, но в Узбекистане. Речь шла о строительстве тепличных комплексов площадью 314 га с объемом инвестиций $472 млн, рассказал «Ведомостям» Рудаков.