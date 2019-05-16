Работающий в России с 1992 года топ-менеджер ушел с поста главы Metro

Американец Джери Калмис ушел с должности гендиректора российского подразделения Metro. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Его место займет Мартин Шумахер, который с 2018 года был коммерческим директором в компании. Он вступит в новую должность в июне этого года.

Смена руководства соответствует принятой ранее стратегии по трансформации компании, через которую компании проходит в последние два года. Головная компания сообщала об убытках, связанных с российским бизнесом, в 2018 году.

«Развитие российского бизнеса и негативный эффект от валютных колебаний сказались и на продажах, и на прибыли компании», — следовало из слов председателя правления компании Олафа Коха, приведенных в отчете о финансовых результатах. Тогда он заявил о новой ценовой политике и более активной поддержке своих клиентов для восстановления роста в России.

Джери Калмис начал работать в России в 1992 году в компании «Вымпел-Коммуникации» в качестве коммерческого директора. В разные годы он занимал руководящие должности в крупных компаниях страны. В частности, Калмис в 2007–2009 годах был президентом в «Аптечной сети 36,6», за время его руководства компании удалось сократить долг и выйти на положительную EBITDA. С 2013 года он занимал должность президента «Tele2 Россия», которая тогда была дочерней компаний шведской Tele2. В совет директоров компании он входил уже с 2008 года. По мнению гендиректора Tele2 Сергея Эмдина, советником которого был Калмис, он внес значительный вклад при выходе компании на федеральный уровень и запуске в московском регионе. Калмис покинул Tele2 в 2016 году, после чего стал руководителем российского подразделения Metro.