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Бизнес в пандемию нарастил привлечение денег в обмен на долги клиентов

В пандемию в России существенно вырос рынок факторинга — привлечения бизнесом финансирования в обмен на долги контрагентов. Объем средств, полученных компаниями таким путем, вырос за пандемийный 2020 год более чем на 700 млрд руб.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Объем выплаченного факторингового финансирования, то есть средств, предоставленных компаниям в обмен на уступку прав денежных требований к их контрагентам, в 2020 году вырос на 24%, с 3,112 трлн руб. годом ранее до 3,867 трлн руб., свидетельствуют результаты исследования рейтингового агентства НКР. Для сравнения: в 2020 году, по данным ЦБ, малому и среднему бизнесу было выдано кредитов на 7,5 трлн руб.

Из 3,867 трлн руб. почти три четверти сделок — 74% — приходится на сделки без регресса (то есть такие сделки, при которых риски невыплаты долгов контрагентов бизнеса берет на себя факторинговая компания).

Подробнее о динамике рынка факторинга в коронакризисном 2020 году читайте в материале РБК Pro.

Пик спроса на факторинг пришелся на конец года — в четвертом квартале было выплачено 37% от всего объема финансирования за год. По итогам года общий портфель факторинговых компаний вырос на 37%, до рекордных 1,1 трлн руб. Портфель рос за счет финансирования представителей химии и нефтехимии, производителей машин и оборудования, а также добывающих компаний. В целом они обеспечили 56% годового прироста портфеля (167 млрд руб.).

Потенциал факторинга сохраняется даже в условиях слабой экономики
Pro
Фото:Andrey Popov / Shutterstock

Годом ранее рост финансирования составил лишь 18%. НКР связывает ускорение роста рынка факторинга с удлинением сроков оплаты компаниям-поставщикам из-за сокращения выручки и аналогичных задержек платежей у их контрагентов. Общая кредиторская задолженность компаний в 2020 году выросла на 11,5 трлн руб. (плюс 22%), дебиторская — на 10,7 трлн руб. (плюс 21%). По итогам 2021 года НКР прогнозирует рост факторинговых выплат на 17–20% — сохранение высоких темпов роста этого рынка авторы исследования связывают с медленным восстановлением экономики.

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Автор
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