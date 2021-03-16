Бизнес в пандемию нарастил привлечение денег в обмен на долги клиентов

В пандемию в России существенно вырос рынок факторинга — привлечения бизнесом финансирования в обмен на долги контрагентов. Объем средств, полученных компаниями таким путем, вырос за пандемийный 2020 год более чем на 700 млрд руб.

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Объем выплаченного факторингового финансирования, то есть средств, предоставленных компаниям в обмен на уступку прав денежных требований к их контрагентам, в 2020 году вырос на 24%, с 3,112 трлн руб. годом ранее до 3,867 трлн руб., свидетельствуют результаты исследования рейтингового агентства НКР. Для сравнения: в 2020 году, по данным ЦБ, малому и среднему бизнесу было выдано кредитов на 7,5 трлн руб.

Из 3,867 трлн руб. почти три четверти сделок — 74% — приходится на сделки без регресса (то есть такие сделки, при которых риски невыплаты долгов контрагентов бизнеса берет на себя факторинговая компания).

Подробнее о динамике рынка факторинга в коронакризисном 2020 году читайте в материале РБК Pro.

Пик спроса на факторинг пришелся на конец года — в четвертом квартале было выплачено 37% от всего объема финансирования за год. По итогам года общий портфель факторинговых компаний вырос на 37%, до рекордных 1,1 трлн руб. Портфель рос за счет финансирования представителей химии и нефтехимии, производителей машин и оборудования, а также добывающих компаний. В целом они обеспечили 56% годового прироста портфеля (167 млрд руб.).