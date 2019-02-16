СМИ узнали о предложении России для Barclays на $641 млн в разгар кризиса

СМИ узнали о предложении России для Barclays на $641 млн в разгар кризиса

Правительство России осенью 2008 года намеревалось приобрести долю в 1,5% в Barclays за $641 млн, узнал Bloomberg. Сделка должна была пройти при посредничестве Ханс-Йорга Рудлоффа, входящего в состав совета директоров «Роснефти»

Фото: Toby Melville / Reuters

Во время судебного процесса по делу о мошенничестве высокопоставленных чиновников Barclays стало известно, что в разгар мирового финансового кризиса 2008 года банк получил необычное предложение от российского правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на протокол заседания финансового комитета Barclays, прошедшего в октябре 2008 года. В то время банк пытался избежать получения финансовой помощи со стороны правительства Великобритании.

Российские власти намеревались приобрести 1,5% акций банка за $641 млн при посредничестве Ханса-Йорга Рудлоффа, занимавшего тогда пост председателя Barclays Capital. Он входил в состав совета директоров «Роснефти» в 2006–2013 годах, в 2018 году его вновь избрали членом совета. В протоколе указывалось, что банк «очень осторожно» отнесся к предложению российского правительства.

Четверых чиновников, в том числе экс-гендиректора банка Джона Варли, обвиняют в мошенничестве на $15 млрд, связанном с инвестициями в банк со стороны Катара, пишет газета The Guardian. Эти средства помогли банку избежать правительственной помощи со стороны Британии во время кризиса в 2008 году. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

​ Британское Агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) также выяснило, что Barclays заключил два поддельных соглашения с Катаром, которые использовались для сокрытия дополнительных сборов от других инвесторов. Позднее стало известно, что Barclays заплатил катарским инвесторам $412 млн за то, что они помогали банку развивать бизнес на Ближнем Востоке.