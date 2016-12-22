Банкир Credit Suisse объяснил махинации с деньгами клиентов страхом

«Это был страх быть арестованным и быть обнаруженным», — объяснил многолетние махинации с деньгами клиентов бывший управляющий активами инвестбанка Credit Suisse. На свои личные счета, как считает следствие, он перевел $3,5 млн

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Обвиняемый в многолетних махинациях с деньгами бывший управляющий активами клиентов инвестбанка в Швейцарии Credit Suisse ​Патрис Лескодрон объяснил свои действия «страхом» того, что его первоначальный обман со средствами клиентов обнаружится, и он будет арестован. Об этом он сообщил в ходе расследования этого дела женевскому суду, пишет Bloomberg. Это, по его словам, побудило его «удвоить» свои махинации, сумма ущерба по которым в течение шести лет до их раскрытия только росла.

Всего, как полагает сторона обвинения, за этот период Лескодрон перевел на свои личные счета в общей сложности $3,5 млн со счетов клиентов кредитной организации, среди которых были бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, бывший российский сенатор от Бурятии Виталий Малкин и еще двое россиян. При этом адвокат Иванишвили Марк Хенцелин ранее рассказывал о том, что его клиент из-за этого потерял более $100 млн.

Последние два года Лескодрон, как замечает Bloomberg, провел в рамках расследования этого дела в женевской тюрьме. На одном из последних заседаний по этому производству он заявил, что пытался «с опережением покрывать потери» своих клиентов из-за махинаций, поэтому «подделывал сделки», чтобы перевести средства со счета одного клиента на счет другого, из-за чего сумма общего ущерба только росла. «Это был страх быть арестованным и быть обнаруженным», — заявил Лескодрон на допросе. Испытываемое им тогда чувство он описал, как «гложущую» эмоцию, которая не уходила годами и привела в итоге к гипертонии и депрессии, от который бывший управляющий швейцарского инвестбанка пытался лечиться.​ «Когда [в день задержания] я ушел утром из дома и запер дверь, я сказал себе, что сегодня меня либо арестуют, либо я окажусь в больнице», — вспоминал он.

Максимально под управлением Лескодрон в Credit Suisse, как напоминает агентство, находилась сумма активов, превышающая $1,6 млрд. В основном, по данным агентства, это были активы богатых клиентов из стран бывшего СССР — Лескодрон владеет русским языком и был в России. Бывший премьер-министр Грузии, как утверждал ранее экс-управляющий кредитной организации «полностью ему доверял».

Менеджер был арестован в январе 2016 года. Банк подал на него жалобу, обвинив в должностных преступлениях. В 2012 году Лескодрон, по версии следствия, убеждал своих клиентов, в том числе Иванишвили, инвестировать в американскую компанию Raptor Pharmaceutical, акции которой в сентябре 2015 года упали на 37% на фоне объявления ею о неудачных испытаниях нового лекарства. Иванишвили и другие клиенты Лескодрона после этого начали получать маржин-коллы. Так, один из россиян получил маржин-колл почти на $8 млн со счета другого, утверждалось в иске к бывшему управляющему.